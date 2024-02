Lo Pau de Ponts, con los agricultores leridanos en Barcelona

Publicado por Redacción

Centenares de campesinos leridanos han pasado la noche en la avenida Diagonal de Barcelona en medio de un ambiente festivo, con barbacoas cociendo carne y alcachofas. Los concentrados recibieron el apoyo en forma de aplausos y cánticos de muchos vecinos de Barcelona que se acercaban a la comitiva para interesarse por su situación. Los vehículos, unos 1.000 de los cuales procedían de Ponent, estaban estacionados desde la plaza Cinc d'Oros (Diagonal con Passeig de Gràcia) hasta el extremo norte de la ciudad.

Una de las visitas que más ilusión hizo a los concentrados fue la de Lo Pau de Ponts, que no dudó en subirse a un tractor para dedicar una canción a los agricultores y ramaderos. "Aquesta va per vatres, per què no defalliu, per què sou un puntal clau de qualsevol país. Sou, o hauríeu de ser una estructura d'Estat", dijo el cantante, en medio de aplausos, antes de interpretar, con la festiva y oportuna tonada de 'El tractor amarillo' una de sus humorísticas canciones.

"Mentre tu dius

Formentera m'enamora,

aquests estan dins de

la cossetxadora.

Tu a l'estiu,

la terrasseta i la sangria,

i d'altres penquen

sota el sol

tot lo Sant dia

Fots més vacances

que la canalla

mentrestant al tros n'hi ha alguns

que apilen palla

Mentre tu estàs morenet

i bronzejat,

ara el pagès,

més aviat està cremat

Sort en tenim dels pagesos

que mos omplen la nevera

Sort en tenim dels pagesos,

tot lo dia pencant a l'era.

Ànims que ja falta poc,

au venga foteu-li canya

Fareu calers per tot l'any

quan acabi la campanya.

Vatres sou

gent ben parida

i amb empenta

passeu més temps al tractor

que amb la parenta."