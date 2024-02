The Grefg rebaja las entradas de los premios Esland en Andorra

El ‘streamer’ The Grefg. - X

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

A dos días para la celebración de la gala de los premios Esland 2024 que reconocen a los mejores streamers hispanohablantes del año, su creador, The Grefg, anunció una rebaja considerable en el precio de las entradas con la intención de que haya un lleno en el Pavelló d’Andorra, con capacidad para 5.000 personas, donde se celebrará el evento. “Las entradas que estaban a 50€ se mantienen así porque son las más baratas. Las que costaban 100€ se rebajan a 60€. Y las entradas de 200€ se reducen a 70€”, anunciaba el streamer murciano que, en el mismo directo, explicaba esta rebaja diciendo que, “me da igual no ganar tanto dinero por las entradas vendidas, yo lo que quiero es que el pabellón esté lleno”.

Este no es el primer problema que ha tenido el murciano para poder llevar al Principat la tercera edición de los Esland. Y es que ya tuvo que recortar la duración de los premios, que pretendía que fuera de dos días, dado que la fecha coincidía con un partido del Andorra F.C. y obligó a la organización a cambiar de planes puesto que el estadio de fútbol y el pabellón son colindantes y las medidas de seguridad de ambos eventos impedían su celebración al mismo tiempo. The Grefg dejó claro que el país no volverá a acoger sus premios.En esta edición, los streamers Ibai, Illojuan, Rubius, DjMariio, Rivers_ GG y WestCOL parten como favoritos con 3 nominaciones cada uno y todos ellos competirán en la categoría más relevante de los Esland, la de streamer del año, junto a El Mariana, Spreen y ElXokas.