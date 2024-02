El Parc Astronòmic del Montsec abre las puertas este viernes con novedades que proponen experiencias en 3D

Publicado por Redacció l

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) inaugura una nueva temporada este viernes con novedades que proponen experiencias en 3D únicas en el mundo con recreaciones del cielo actual o de cualquier época, así como reproducciones de películas en 6K. De esta manera, el público disfrutará de una inmersión visual completa con una navegación virtual por el espacio en dos y tres dimensiones. Además, el PAM ha implementado un sistema de respuesta de los visitantes, a fin de que interactuen durante las sesiones. Con respecto a las experiencias destacadas, a lo largo del 2024 el planetario seguirá ofreciendo las proyecciones del icónico álbum de Pink Floyd ‘The Dark Side of the Moon’, la celebración del Festival de Astronomía y el ciclo ‘Música Sota les Estrelles’.

El equipamiento inaugura la decimosexta temporada poniendo en marcha las mejoras que se habilitaron el año 2023, tanto en el planetario del Ull del Montsec como de renovación del sistema de proyección y del sistema audiovisual. Según el director del PAM, Salvador Ribas, el objetivo de las mejoras es hacer llegar la ciencia a la ciudadanía mediante "nuevos contenidos" para que cada visita sea "diferente".

Aparte de elaborar recreaciones del cielo, el nuevo sistema en 3Dfull dome – 360 permite la proyección de películas en 6K. La primera de ellas se podrá ver el 23 de marzo, durante el periodo vacacional de la Semana Santa, donde el público podrá disfrutar de la película 'Voyagers'. Entre la amplia propuesta, también destaca la nueva proyección 'GranPa and Zoe', una historia del electromagnetismo y los colores donde se cuestiona qué pasaría si la luz del sol desapareciera.

Otra de las novedades de la nueva temporada del PALMO es un sistema interactivo con 8 botones único en el Estado, a fin de que los visitantes puedan intervenir y tomar decisiones durante el transcurso de las actividades que se desarrollan en el planetario.

Tres grandes citas

La proyección del icónico álbum de Pink Floyd 'The Dark Side of the Moon' es una de las grandes citas de la temporada del PAM, con una experiencia inmersiva que combina música e imágenes. Les proyecciones se iniciaron el mes de diciembre del año pasado y continuarán hasta el 16 de noviembre.

Por otra parte, el Festival de Astronomía este año llega a la décima edición con la presentación de diferentes actividades científicas, culturales y de ocio dedicadas al público familiar con el fin de divulgar la ciencia y promover el Montsec como una destinación de astroturismo.

Por último, el ciclo 'Música Sota les Estrelles' llegará en la 14.ª edición con visitas nocturnas al parque y un espectáculo musical de diferentes artistas catalanes.

Neutralidad carbónica

En el marco de la presentación de la nueva temporada del PAM, la delegada del Govern en Lleida, Montse Bergés, se ha referido al equipamiento como un ejemplo de turismo sostenible. En este sentido, el PAM afianza su compromiso para ofrecer experiencias que coincidan con esta idea.

Por eso, el PAM ha apostado por la energía verde con la instalación de sistemas de aerotermia. De esta manera, el parque dejará atrás el uso de calderas de gasóleo a finales de año con la voluntad de garantizar que el funcionamiento del parco sea sostenible con el medio ambiente.