Así es como se frenan las infecciones de transmisión sexual

Los casos de infecciones de transmisión sexual se han disparado en las últimas dos décadas. La gonorrea se ha multiplicado casi por 25 y la sífilis por 10, mientras la clamidia ha subido un 245 %. ¿Cómo se puede frenar el ascenso de estas patologías que no son banales, sino que pueden tener consecuencias graves para la salud?

Causas del incremento de casos

La responsable de la unidad de vigilancia del VIH e infecciones de transmisión sexual en el CNE del ISCIII y una de las autoras del informe, Asunción Díaz, considera que parte de este incremento de casos de las ITS puede responder a una mejora de los sistemas de recogida de información, pero fundamentalmente lo achaca a cambios en la forma de relacionarse de las personas.

"Actualmente se tienen más parejas que antes. Se ha reducido la edad de inicio de las relaciones sexuales", señala Díaz, quien resalta, además, en que se ha reducido el uso del preservativo.

De hecho, apunta la investigadora, un informe publicado por el ISCIII en 2020 reflejaba que el 80 % de los jóvenes entre 15 y 29 años lo utilizaba, pero el porcentaje se reducía conforme aumentaba la edad y entre los 25 y los 29 años se usaba menos.

Las ITS reflejan los cambios sociales

Desde la SEIMC, su portavoz, Jordi Casabona, opina también que las ITS se han disparado porque las personas se exponen más. Y lo hacen porque el tipo de relaciones sexuales ha cambiado mucho en las últimas dos décadas.

"Siempre digo que históricamente las ITS reflejan mejor los cambios sociales de los países, de las sociedades. Actualmente, estamos asistiendo a un cambio muy importante en el tipo de relaciones sexuales, Y ya no están tan moralizadas", subraya el portavoz de la SEIMC.

Y si no se utiliza el preservativo, se pueden producir estas infecciones, destaca Casabona, quien también es director del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las ITS de Cataluña.

Además, no hay tantas parejas monogámicas, especialmente en jóvenes, y las redes sociales están jugando un papel muy importante: "Es muy fácil tener relaciones con personas con contactos nuevos y además tener más de una a la vez, con lo cual esto epidemiológicamente facilita mucho la eficiencia de la transmisión", abunda Casabona.

El Plan estratégico para el control del VIH e ITS

Para Casabona, los cribados son parte de la solución, pero deben estar dirigidos a la población que de entrada tiene más riesgo de adquirir la infección correspondiente, y que estén definidos en los protocolos clínicos.

Díaz, por su parte, incide en que existen protocolos establecidos y métodos de diagnóstico eficaces, que hay tanto para atención primaria, como en atención especializada.

Y en ocasiones estas infecciones pueden producir pocos síntomas o molestias inespecíficas, que pueden pasar desapercibidas. En estos casos la persona tiene que estar en alerta si ha tenido una relación sexual no protegida, en cuyo caso tiene que acudir al médico.

Díaz explica que hay vigente un plan estatal estratégico, coordinado con las comunidades autónomas, hasta 2030 con una serie de objetivos y acciones dirigidos a la prevención y control de la infección por VIH y las ITS en España.

Dentro de ese plan, resalta la investigadora, hay acciones dirigidas a la prevención primaria, es decir, a la reducción de la incidencia, con, por ejemplo, campañas específicas para los jóvenes.

Además, el Ministerio de Sanidad tiene un convenio con Cruz Roja para realizar acciones formativas y también de información, con canales específicos en los que la gente puede consultar información.

Y otras acciones destinadas a la prevención secundaria que se refieren a una vez que la persona ya tiene la infección, y que, entre otras cosas, pasa por tratar de que la persona no la extienda a otras.

Concienciación, preservativo y educación sexual

El portavoz de la SEIMC insiste en que no hay una sola medida para frenar el ascenso de las ITS, pero una de ellas pasa por analizar por qué se ha producido la disminución del uso del condón.

"Hay aspectos como la anticoncepción de emergencia, como la PrEP - Profilaxis preexposición al VIH- en algunos subgrupos de personas que han hecho que piensen, 'bueno, si ya no tengo que protegerme de esas cosas, pues ya no uso preservativo'", reflexiona Casabona.

En este sentido, abunda en que controlamos mejor riesgos como el embarazo o infectarse por el VIH que de otras como estas infecciones.

Y no se trata de meter miedo, sino de dar a la ciudadanía elementos para que puedan poner en valor el riesgo que supone adquirir una infección de transmisión sexual.

"Si una persona está infectada puede infectar a otra y tiene que ser consciente de esa responsabilidad y, por tanto, yo creo que se tiene que transmitir ese concepto de riesgo y que tengan la información, especialmente los jóvenes".

Casabona recuerda, además, que hay una red de ONG que ofrecen de forma gratuita y confidencial las pruebas de distintas ITS. Y desde la SEIMC están investigando otras aproximaciones al paciente como por ejemplo recoger una muestra en casa y enviarla por correo para el análisis.

En su opinión, las campañas institucionales son necesarias y útiles pero a largo plazo no son tan efectivas con lo que apuesta, además, por "acciones de fondo más relevantes" como la existencia de una educación sexual que permita a los jóvenes conocer los riesgos de las ITS, pero no solo eso, también todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva.