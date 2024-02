El Escorxador, 25 años de un reto

Publicado por Joan Josep Ballabriga Verificado por Creado: Actualizado:

Danza contemporánea y un vermut popular sirvieron ayer al mediodía de celebración de los 25 años de la inauguración oficial del Teatre de l’Escorxador, efeméride que se cumplirá hoy lunes. La lluvia afectó los actos previstos en principio en la plaza Esteve Cuito, frente a la entrada del complejo teatral. Así, la bailarina, profesora y creadora de danza contemporánea e improvisación Carla Sisteré tuvo que trasladar hasta la sala 2 del teatro su espectáculo de baile y movimiento The Sad-Mad Method, una pieza con pinceladas de teatro físico con la que reflexiona sobre la autodestrucción de una misma, con toques de comicidad. Acto seguido, en el vestíbulo del teatro y bajo el Retaule de l’Escorxador, creado hace 25 años por el artista Frederic Amat con medio millar de cuernos, el público disfrutó de un vermut popular.

Las actividades programadas por la Paeria para recordar este primer cuarto de siglo del equipamiento cultural comenzaron la tarde del sábado con el montaje de humor e improvisación Pongo, de Judit Martín, Alba Florejachs y Mònica Ballesteros, y tenía previsto culminar ayer por la tarde con más danza, en este caso dirigida en especial a los más pequeños, con el espectáculo familiar Terra, a cargo de la compañía SilverDropsDansa. Ambas propuestas agotaron las entradas anticipadas a la venta, como destacó la concejal de Cultura, Pilar Bosch.Entre las personas que no se perdieron el aniversario estaba la primera directora del Escorxador, Margarida Troguet, que recordó “la sorpresa e ilusión” con la que llegó al cargo, procedente del Aula de Teatre. “Fue todo un reto puesto que no teníamos un modelo de teatro público para seguir y tuvimos que inventárnoslo todo”, afirmó la actual vicepresidenta de Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. De hecho, comentó entre risas que “¡no teníamos ni un ordenador!”. “Poner en marcha un equipamiento como este era difícil, no sabías qué funcionaría y qué no”, dijo Troguet, que no se esperaba que dirigiría el Escorxador durante casi 17 años. “Pocos se acuerdan que las funciones eran a las 22.30 h, como el cine; fuimos adelantando el horario poco a poco”, recordó esta “activista del Escorxador”, como ella misma se definió.

Teatro gratuito para los leridanos nacidos en 1999

La concejala de Cultura, Pilar Bosch, destacó ayer que todos los leridanos nacidos en 1999 tendrán entrada gratuita a todos los espectáculos programados a los largo de este 2024 en LaTemporada de Lleida. “Es un regalo promocional de cara a este sector de población joven al que le cuesta entrar en un teatro. ¡Que dejen de mirar las pantallas para que vivan el espectáculo en su propia piel!”, animó Bosch.