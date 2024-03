Esta es la edad en la que los motoristas tienen más accidentes: La generación maldita

Publicado por efe

Verificado por Creado: Actualizado:

Expertos en seguridad vial han detectado una "generación maldita" de motoristas que tienen de 45 a 49 años que nutren la mayores cifras de muertos en accidentes del colectivo como hace 20 años, cuando tenían de 25 a 29, y han advertido que la moto debe centrar ya los principales esfuerzos en materia de tráfico.

Es uno de los datos destacados este lunes en la mesa coloquio sobre seguridad vial para motos organizada por la Fundación Pons e Ibercaja, en la que han participado representantes de la Dirección General de Tráfico (DGT), la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la Asociación Nacional de Motoristas (ANM).

El director del Observatorio de Seguridad Vial de la DGT, Álvaro Gómez, ha dicho: "2024 es ya el año de la moto y esperamos y queremos que siga siendo así, pues dentro de Europa pocos países hay con nuestro volumen de motocicletas y tenemos la responsabilidad de liderar el impulso de medidas para que se reduzca la siniestralidad", y ha reconocido que "la tendencia creciente es preocupante".

Ha recordado que en 2023 murieron 299 motoristas en las carreteras españolas, 45 más que en 2022, lo que supone un incremento cercano al 19 por ciento, y otros 1.517 tuvieron que ser hospitalizados, lo que significa un aumento del 21 por ciento.

Solo en los dos primeros meses de 2024 ya han fallecido 43 motorista, un 39 por ciento más respecto al año pasado cuando perdieron la vida 31 en este mismo periodo.

Gómez ha indicado que el 93 por ciento de los motoristas fallecidos eran hombres y que la media de las motos implicadas en los accidentes era de 11 años en vías interurbanas y de ocho años en ciudad.

El secretario general de Anesdor, José María Riaño, ha asegurado que la industria de la moto tiene entre sus prioridades la inversión en tecnología para dotar a las motos de ayudas electrónicas pero ha lamentado que "la realidad es que el parque tiene la edad que tiene", por lo que ha pedido un "mayor esfuerzo" con medidas para que los usuarios puedan acceder a motos más modernas.

El director general de la AEC, Jacobo Díaz, ha estimado que "aunque el estado de conservación de las carreteras es mejorable desde el punto de las infraestructuras no hay tantas cosas que hacer" pues "casi cualquier punto de la red nacional es susceptible de sufrir un accidente de moto" sin que se concentren en puntos negros muy concretos que puedan acotar las medidas a tomar.

Pero ha coincidido en la necesidad de abordar el problema pues "hay una mortalidad anormal de motoristas cuando los demás usuarios están teniendo un mejor comportamiento" en cuanto a la siniestralidad, y ha advertido de que el 30 por ciento de los motoristas fallecidos estaban asociados al consumo de alcohol.

Díaz ha pedido "un control exhaustivo de la velocidad, con sanciones elevadas en itinerarios en los que se sabe que se concentran motoristas, para realizar un trabajo más persuasivo porque se controla en las autovías con radares pero no con el mismo nivel de presión en las carreteras convencionales".

El presidente de la ANM, Juan Manuel Reyes, ha comentado la existencia de dicha "generación maldita" ante lo que ha reclamado medidas de formación y de concienciación. También a su juicio, otro problema es la antigüedad del parque de motos en España, con una media de 17 años, teniendo en cuenta la totalidad, no solo las implicadas en siniestros.

Por ello ha hecho un llamamiento de la administración a que invierta en promover la renovación del parque y de las infraestructuras ampliando los kilómetros de implantación de los sistemas de protección a motoristas en los guardarraíles.

En este sentido ha advertido de que la ANM calcula que de 166.000 kilómetros de red viaria española solo se han implantado estos sistemas de protección en 7.000 u 8.000 kilómetros.

Igualmente ha denunciado que en España se están vendiendo equipos de protección de motoristas, como airbags que no están homologados, a un precio más asequible sin que los usuarios sepan que lo que están adquiriendo son realmente "flotadores". Ha aclarado que en los controles de alcoholemia no llega al 1 por ciento los motoristas que dan positivo, y a su juicio "el problema no es la velocidad" como factor principal.