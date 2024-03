Un buen control de las redes sociales es clave para abordar los trastornos de conducta alimentaria

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

Las redes sociales tienen una gran influencia en la mente de las personas y, más aún, en las de los adolescentes que, en muchas ocasiones, reciben una influencia negativa a través de las pantallas como es en el caso de los trastornos de conducta alimentaria (TCA) como la anorexia o la bulimia, que están experimentando un aumento debido, en parte, a la influencia de la digitalización en la mente de los jóvenes por lo que su control es clave para abordar estas enfermedades.

"Los TCA ha sufrido un repunte importante desde 2021, este repunte está muy vinculado a la digitalización, a la irrupción de la tecnología en la naturaleza del ser humano que ha privado de espacios a los jóvenes y les ha avocado a un cierto aislamiento y, en algunos casos, a una soledad preocupante", ha aseverado la presidenta de la Fundación ICOMEM, la doctora Luisa González, durante la presentación de la campaña 'Cómete tus miedos con la Fundación ICOMEM', este viernes en el Hospital Niño Jesús de Madrid.

En este sentido, la doctora González ha apuntado a que en este último tiempo se está observando un "aumento de trastornos del aprecio del propio cuerpo", que incluyen no solo los TCA, si no los problemas de "baja autoestima, depresión, ansiedad, autolesiones, suicidios consumados, etc". "Los TCA han aumentado, también en su fase grave que generan ingresos hospitalarios. Es una realidad a la que tenemos que hacer frente con la medicina del cuidado, pensar en cuidar a las personas es el gran mensaje que la pandemia nos ha dejado", ha añadido.

La estrecha relación que existe entre el uso de internet y las redes sociales y el desarrollo de un TCA se evidencia en el caso de Claudia (22 años), estudiante de Derecho y ex paciente de un TCA. Como ella misma ha relatado durante el encuentro, sufrió una bulimia desde los 12 hasta los 20 años, tiempo durante el cual, gracias a su búsqueda en internet sobre 'Cómo vomitar', se convirtió "en una experta en la técnica" porque "había blogs que lo explicaban paso a paso", por lo que internet tuvo una gran influencia en su TCA.

"Fue un proceso en el que estuve sola, las pacientes nos convertimos en profesionales de la mentira, la soledad y de poneros máscaras y de querer aparentar que todo está bien. El problema de las redes sociales es inmenso, aunque mi TCA entró por las redes sociales pero también fueron muy clave en el proceso de salida por tener el derecho a elegir, la libertad de elegir qué quería ver", ha declarado Claudia.

Así comenzó el largo recorrido de Claudia con el TCA y, aunque ya haya "salido", asegura que "le acompañará toda la vida" pero que ahora es "su aliado". "Soy y seré paciente siempre porque con mi TCA me he aliado y vamos juntas en lo que queda de vida", ha concluido.

Por su parte, la directora médica del Hospital Niño Jesús, la doctora Esther Aleo, ha apuntado a la necesidad de "sensibilizar, dar visibilidad, destruir mitos de la enfermedad del TCA, que afecta a medio millón de personas, no solo a las implicadas sino también a sus familias" y provoca una "gran resonancia a nivel social". "Cada vez vemos que afecta a niñas más jóvenes incluso por debajo de los 12 años. Tenemos que desmitificar y tener una conciencia muy clara", ha añadido.

"Son trastornos mentales graves que implican un tratamiento multidisciplinar con muchos especialistas, endocrinólogos, terapeutas, nutricionistas, enfermería, etc", ha apuntado por su parte la psiquiatra de la Unidad de Tratamiento Intensivo Trastornos de Conducta Alimentaria HU Santa Cristina, Belén Unzeta.

'Cómete tus miedos' con la Fundación ICOMEM

En este contexto, la Fundación ICOMEM y la Asociación 'Cómete tus miedos' han presentado la miniserie 'Cómete tus miedos con la Fundación ICOMEM', realizada con la colaboración de Daiichi-Sankyo, y que constará de una seria de vídeos que tratarán el TCA en todas sus perspectivas desde la prevención hasta el tratamiento y sus implicaciones. En estos vídeos cuentan con la participación de expertos médicos y pacientes como Claudia, que contará su experiencia con el TCA.

Los vídeos se difundirán a través del canal de Youtube y redes sociales de la Fundación ICOMEM cada dos semanas, empezando el día 9 de abril y acabando el 2 de junio, Día Mundial de Acción por los TCA, con el objetivo de visibilizar, sensibilizar, concienciar, prevenir y frenar el aumento de los TCA proporcionando el acceso a información veraz, erradicar mitos y generar cambios sociales.

En este aspecto, la presidenta de la Asociación Cómete tus miedos, Marta Tena Briceño, ha apuntado a la importancia de la prevención, pero "no solo en las personas que pueden desarrollar estas enfermedades, sino informando a la sociedad de que esto existe porque siguen siendo bastante desconocidos y sigue habiendo tabú de los TCA".

"Estoy convencida de que hay muchas más personas con desórdenes alimentarios que las que aparecen en las cifras oficiales, el problema es que muchas veces todavía ni ellas mismas lo saben. Por eso con estos episodios queremos ayudarles a identificarlos, a saber qué hacer y a pedir ayuda", ha señalado.

Necesidad de una ley de protección del menor en entornos digitales

Ante la creciente influencia de las redes sociales en el desarrollo de TCAs, los expertos han incidido en la necesidad de que se cree una Ley de Protección del Menor en Entornos Digitales para limitar el consumo de ciertos contenidos en determinadas edades.

Actualmente, este es uno de los proyectos del Gobierno ya que desde la Agencia Española de Protección de Datos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se está trabajando en el desarrollo de un sistema piloto de verificación de la edad para el acceso a páginas web de contenido para adultos

"Necesitamos un marco regulador de las redes sociales, es muy necesaria una ley de protección del menor en entornos digitales porque es muy difícil hacer una supervisión 24 horas del menor. También necesitamos generar conciencia social sobre lo que uno se puede encontrar en redes y mientras no exista la limitación de contenido por edad esa labor la tenemos que hacer los adultos", ha explicado la coordinadora Hospital de Día Adolescentes Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, la doctora Beatriz Martínez Núñez.

Así, ha señalado que, uno de los problemas de las redes sociales como Instagram o Tiktok es que, "muchas veces uno encuentra lo que busca y no le viene bien como, por ejemplo, un TCA". "Existe evidencia que relaciona el uso excesivo de las redes sociales con el TCA así como el mal pronóstico", ha aseverado.

Como manera de controlar o limitar el acceso a determinados contenidos, la doctora Martínez Núñez ha apuntado a "que se identifiquen los dispositivos de los menores y no tengan acceso a determinados contenidos". "Hay una propuesta de un pacto de estado y se está trabajando en ello. No se puede poner toda la responsabilidad en las familias", ha afirmado.

Asimismo, la doctora ha aseverado que, como parte de la Ley, está contemplado la "multa a las empresas". "Se va a pedir responsabilidades a las grandes corporaciones, que ese niño de 10 años no esté ahí, y eso recae en las empresas como TikTok", ha declarado.