Los 'catifaires' viajan a la sede de la Unesco en París

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Seis representantes de la Federació Catalana de Catifaires, de la que forma parte el Patronat del Corpus de Lleida, viajarán hoy a la sede la Unesco en París en motivo de la presentación de la candidatura de las alfombras de flores a Patrimonio Cultural Inmaterial. También acudirán miembros de las asociaciones del conjunto de España, Malta, Italia y Bélgica, que tienen previsto reunirse hoy con el embajador español en la Unesco, Miquel Iceta. El Gobierno central entregará oficialmente la candidatura y los catifaires internacionales agradecerán el trabajo que se ha llevado a cabo desde el ministerio de Cultura para redactar esta petición, promovida por la Coordinadora Internacional d’Entitats Catifaires, presidida per la Federació Catalana de Catifaires. “Han sido cuatro años de trabajos y reflexiones sobre los valores que tiene el arte de hacer alfombras de flores, para convertirlas en Patrimonio Cultural Inmaterial. Para la Federació, que viaja por todo el mundo mostrando la calidad de sus obras, llegar a la Unesco significa un reconocimiento a su perseverancia”, aseguran desde la entidad. “Cuando en 2016 decidieron iniciar este camino hacia la Unesco, los catifaires de Bélgica, España, Italia, Malta y México que formaban parte de la Coordinadora Internacional de Entidades de Arte Efímero (CIDAE) sabían que no sería fácil, pero han mantenido una determinación extraordinaria frente a las dificultades, con el convencimiento de que el arte efímero de las alfombras de flores se merece el más alto reconocimiento internacional”, señalan. No será hasta finales de 2025 que se conocerá la decisión de la Unesco, que deberá estudiar y valorar esta candidatura.

En Lleida, el Patronat del Corpus nació en 2002 por iniciativa del Grup Cultural Garrigues, que recuperó la tradición desde 1992. Cuenta con 265 asociados y cerca de cincuenta voluntarios. Durante estos años ha creado una colla de geganters, una agrupación de cavallets y otras áreas de trabajo en torno al Corpus.