Alertan a personas alérgicas sobre la presencia de proteínas de la leche en un producto de frutos secos

Publicado por ep Verificado por Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha alertado a las personas alérgicas sobre la presencia de proteínas de la leche, no incluida en el etiquetado, en un producto 'crunch' de frutos secos de la marca Air Nuts (Ref: ES2024/177). La AESAN ha indicado se ha tenido conocimiento de este hecho a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León.

En este sentido, la agencia ha manifestado que la información publicada es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. En concreto, el nombre del producto es 'Crunch de cacahuete con aroma sour cream', de la marca Air Nuts Rebels. El aspecto del producto es envasado y el lote y fecha de caducidad son todos en los que en el etiquetado no se incluya la presencia de leche. Asimismo, el código de barras es 8435024408990, el peso de unidad son 30g y la temperatura ambiente.

La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid, si bien, la AESAN no descarta que puedan existir redistribuciones a otras CCAA. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y a los Servicios de la Comisión Europea a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a las proteínas de la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Por último, la AESAN señala que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.