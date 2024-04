Jóvenes investigadores en el Pirineo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El instituto Hug Roger III de Sort acogió ayer la última de las jornadas InvesJoves, un programa dirigido al alumnado de Bachillerato del Alt Pirineu i Aran para potenciar la investigación. En esta 17 edición, las acciones se llevaron a cabo en Vielha, Puigcerdà y Sort. Cada jornada incluyó una conferencia sobre una temática vinculada a las necesidades de los alumnos de primero de Bachillerato −para ayudarles a preparar el Trabajo de Investigación (TdR)− y una segunda parte organizada en bloques, donde los estudiantes que ya han llevado a cabo sus trabajos los presentaron al resto de compañeros. En la primera propuesta, celebrada en el Institut d’Aran el pasado 21 de marzo, tuvo lugar la conferencia Dera teoria ara practica: des der Institut enquia Arantec, a cargo de Francis Nieto Torre y Aitor Vivancos López. En la sesión de Puigcerdà del 22 de marzo, el sociólogo Marc Pont departió sobre La importància de les ciències socials: un estudi sociològic de la Cerdanya, mientras que ayer se cerró el ciclo en Sort con la charla No era tan fàcil com semblava!!! va dels noms dels pobles i el seu significat, a cargo de la doctora Núria Garcia Quera. En el marco de estas jornadas, la directora del Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Eva Fiter, presentó el libro digital que recopila los 28 trabajos de investigación presentados en la edición anterior. La mayoría de estudios pertenecen a la modalidad de ciencias y tecnologías (20), frente a la categoría de ciencias sociales y humanidades. La elección de contenidos y ámbitos geográficos de los trabajos están muy vinculadas a la realidad y las problemáticas del Alt Pirineu i Aran. Así, se incluyen informes sobre arquitectura eficiente en casas pirenaicas, los efectos de la pandemia en la salud mental, la homosexualidad y la identidad de género a través de la historia o los mamíferos del Montsec. Además del catalán, se presentaron investigaciones escritas en aranés, castellano, francés o inglés. Se publican de forma resumida en un libro online para difundir buenas práticas y reconocer la importancia del trabajo llevado a cabo por el alumnado implicado. InvesJove es posible gracias a los equipos comarcales que integran los servicios educativos de la Generalitat.

Balaguer opta a un Erasmus+ sobre inteligencia artificial

Balaguer opta a acoger un programa educativo Erasmus+, dedicado a formar jóvenes en el uso de la inteligencia artificial. Así lo anunció ayer la Paeria, que participa en una candidatura conjunta con entidades de Lleida ciudad, Francia y Turquía. El proyecto prevé tres salidas de los estudiantes, una en cada país que forma parte del programa. Todas las entidades solicitantes recibirían quince mil euros para organizar formaciones, actividades y talleres y pagar los traslados de los participantes. El objetivo es dotar a los jóvenes de habilidades para desarrollar proyectos basados en la inteligencia artificial, fomentar su creatividad y facilitar el intercambio de conocimientos. Desde el consistorio de la capital de la Noguera valoraron muy positivamente esta oportunidad, al considerar que se trata de una forma de proyección de la juventud local a través de la educación, la formación y la experiencia, además de recibir estudiantes de otros lugares.