Pàmies continúa con sus conferencias a pesar de las multas por promover el clorito de sodio contra el autismo

El agricultor leridano Josep Pàmies ha explicado este viernes en un vídeo que hace tiempo fue con sus familiares al notario para "liberarse de dinero y propiedades con el objetivo que no le pudieran embargar si alguna vez lo sancionaban para defender sus métodos. Pàmies ha respondido así al hecho de que Salud lo haya sancionado tanto a él como su asociación (Dolça Revolució) con 600.000 euros por promocionar productos con finalidades medicinales no autorizadas como medicamentos.

"¿Me quieren multar con más millones? Pues multadme. Ayer me embargaron una cuenta donde me había olvidado de que tenía 43 euros. No sé qué harán", ha dicho Pàmies, que ha añadido que este sábado seguirá denunciando las "corruptelas" de la sanidad con un acto en Sevilla.