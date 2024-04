Parkinson: cada vez más jóvenes

Jornada en el Arnau ■ La Associació Parkinson Terres de Lleida conmemoró ayer el Día Mundial de esta patología con una jornada en el Hospital Arnau de Vilanova que abordó los avances en el tratamiento (como la estimulación dopaminérgica co ... - R.D.

La Sociedad Española de Neurología destaca que la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad exclusiva de personas mayores, ya que un 15% de los casos se dan en menores de 45 años y en Lleida hay afectados de menos de 40. Así lo señala Carme Sánchez, presidenta de la Associació Parkinson Terres de Lleida, con motivo del Día Mundial de esta patología que se conmemoró ayer. La entidad calcula que en la provincia hay unas 1.600 personas diagnosticadas y reclama más apoyo de la sanidad pública y empatía por parte de la sociedad. Para ello, preparan talleres para el próximo curso en los centros escolares para explicar la enfermedad y talleres para los cuidadores, a los que califican de “esenciales”. Sánchez explica que la entidad “es pequeña” al contar con solo 55 socios. “No podemos asumir todas las necesidades de los pacientes, por lo que pedimos un mayor seguimiento en la sanidad pública para acceder a servicios de logopedia, fisioterapia o psicología. Por la vía privada, los costes se disparan”, avisa. “Nos ayudaría contar con más subvenciones, pero es complicado poder acceder. Si no pueden tener este seguimiento se quedan en casa y la afectación psicológica es muy grande”, añade. Asimismo, desde la entidad remarcan “la falta de sensibilización y empatía” por parte de la sociedad. “Hay mucho desconomiento y hay personas que lo esconden por miedo a los efectos que pueda tener que el resto lo sepa”, asegura. El diagnóstico precoz es clave para el tratamiento de la enfermedad, que tiene múltiples síntomas. Los más comunes son el temblor, la rigidez muscular y la lentitud en el movimiento, según la neuróloga del Arnau de Vilanova, Maria Pilar Gil. Explica que la enfermedad afecta a las neuronas que producen dopamina, por lo que el tratamiento se encarga de suplir la falta de esta sustancia.

¿Cuáles son los síntomas del parkinson?

Parkinson Terres de Lleida organizará el próximo curso talleres en escuelas para explicar la enfermedad

Los principales son temblor en reposo, rigidez articular y lentitud de movimiento. Puesto que la gran mayoría de casos se dan en edades avanzadas (más de 65 años), a veces se confunden con los achaques de la edad y se tarda en acudir a consulta. En aquellos pacientes en los que la enfermedad no debuta con temblores, puede haber un retraso en el diagnóstico de entre uno y tres años.

¿Hay un aumento de casos?

Sí. Es la segunda enfermedad neurológica con mayor incidencia después del Alzheimer y la tendencia es que continúe al alza. Con una esperanza de vida cada vez mayor en la población, se espera que para 2050 los casos se hayan triplicado.

«Necesitamos más investigación y acompañamiento»

A Ramon le diagnosticaron Parkinson hace cinco años, pero explica que ya llevaba tres años notando algunos síntomas. “Empiezas a tener mala letra, notas desequilibrio, dolor en las articulaciones y rigidez”, señala. Una vez llegó el diagnóstico, le dieron medicación. “Estaba en una fase inicial, la 1, y ahora estoy en la 3. Cada persona es diferente y le afecta de forma distinta. Esta enfermedad no solo son los temblores”, añade. Sobre su vida ahora, Ramon, que es educador, se acaba de jubilar y ha tenido que adaptar sus hábitos. “Al principio sufres negación y culpabilidad, piensas qué has podido hacer para tener esta enfermedad, pero después lo asumes y haces lo que puedes. Soy otro Ramon e intento no perder las expectativas positivas y la relación con otras personas es vital”, explica. También asegura que se necesita más acompañamiento de la sociedad y de la sanidad, y más investigación.

«En pacientes sin temblor puede tardar tres años en detectarse»