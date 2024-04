¿Qué pasa si contesto una llamada spam? Descubre los riesgos

Publicado por Redacció

Las llamadas de spam, también conocidas como fraudulentas, son llamadas telefónicas no deseadas realizadas a una gran cantidad de personas desde un origen desconocido. Normalmente, provienen de empresas cuyo objetivo es intentar vender algo.

No obstante, algunas llamadas de spam son consideradas como fraudulentas porque son llamadas telefónicas no solicitadas que dicen proceder de una empresa o persona que en realidad no son. Estas llamadas emplean tácticas de ingeniería social, parecidas al phishing, para hacer creer a la gente un escenario falso en el que el estafador finge ser alguien que no es.

Las llamadas fraudulentas las hace una persona real o bien se lleva a cabo la reproducción de un mensaje pregrabado en una llamada automatizada o robocall. Así pues, el estafador se hace pasar por una empresa o entidad legítima con la finalidad de obtener información personal de las personas engañadas. Para conseguirlo, usan la suplantación de identidad en llamadas, ocultando información del identificador de llamadas y simular una llamada que proviene de una persona o ubicación diferentes.

Si contestas a una llamada de spam, el cibercriminal sabe que tu número es real y que estás dispuesto a responder sus llamadas. Disponiendo de esta información, los cibercriminales tratarán de llamarte de nuevo para que les facilites datos personales o dinero.

Riesgo de robo de dinero

Las llamadas spam a menudo se hacen pasar por entidades bancarias o cobradores de deudas. Solicitarán pagos o la confirmación de datos bancarios, lo cual puede darles acceso a tu cuenta para realizar cargos fraudulentos.

Peligro de robo de identidad

Los estafadores intentarán obtener tus datos personales haciéndose pasar por organizaciones legítimas. Si proporcionas esta información, pueden usarla para cometer fraudes graves, como robo de identidad, lo que puede resultar en pérdidas financieras significativas y problemas crediticios.

Grabación de voz para estafas de vishing

Si hablas con un estafador durante una llamada spam, pueden grabar tu voz y utilizarla en ataques de vishing. Esta técnica utiliza llamadas de voz para engañar a las víctimas y persuadirlas a realizar acciones específicas.

Cómo identificar una llamada spam

Para reconocer una llamada spam, presta atención a los siguientes indicadores:

Mensaje pregrabado por el emisor.

Sensación de urgencia por parte del llamante.

Solicitudes de datos personales.

Ofertas demasiado buenas para ser verdaderas.

Petición de pagos.

Medidas para bloquear y protegerse de las llamadas spam

Para protegerte de las llamadas spam, considera los siguientes consejos:

Evita responder a llamadas spam y no interactúes con ellas.

Bloquea y denuncia los números de spam a las autoridades correspondientes.

Consulta con tu proveedor telefónico sobre opciones de bloqueo de spam.

Usa aplicaciones de filtrado de llamadas spam.