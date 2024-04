Què passa si contesto una trucada spam? Descobreix els riscos

detail.info.publicated Redacció

Les trucades spam ofraudulentes són trucades no desitjades realitzades a una gran quantitat de persones des d’un origen desconegut. Normalment, provenen d’empreses l’objectiu de les quals és intentar vendre alguna cosa.

No obstant, algunes trucades spam són considerades fraudulentes perquè són trucades no sol·licitades que diuen procedir d’una empresa o persona que en realitat no són. Aquestes trucades fan servir tàctiques d’enginyeria social, semblants al phishing, per fer creure la gent un escenari fals en el qual l’estafador fingeix ser algú que no és.

Les trucades fraudulentes les fa una persona real o bé es duu a terme la reproducció d’un missatge pregravat en una trucada automatitzada o robocall. Així doncs, l’estafador es fa passar per una empresa o entitat legítima amb la finalitat d’obtenir informació personal de les persones enganyades. Per aconseguir-ho, utilitzen la suplantació d’identitat en trucades, ocultant informació de l’identificador de trucades i simular una trucada que prové d’una persona o ubicació diferents.

Si contestes a una trucada spam, el cibercriminal sap que el teu número és real i que estàs disposat a respondre les seues trucades. Disposant d’aquesta informació, els cibercriminals provaran de trucar-te de nou perquè els facilitis dades personals o diners.

Risc de robatori de diners

Les trucades spam sovint es fan passar per entitats bancàries o cobradors de deutes. Sol·licitaran pagaments o la confirmació de dades bancàries, la qual cosa pot donar-los accés al teu compte per realitzar càrrecs fraudulents.

Perill de robatori d’identitat

Els estafadors intentaran obtenir les teues dades personals fent-se passar per organitzacions legítimes. Si proporciones aquesta informació, poden utilitzar-la per cometre fraus greus, com robatori d’identitat, fet que pot resultar en pèrdues financeres significatives i problemes crediticis.

Enregistrament de veu per a estafes de vishing

Si parles amb un estafador durant una trucada spam, poden gravar la teua veu i utilitzar-la en atacs de vishing. Aquesta tècnica utilitza trucades de veu per enganyar les víctimes i persuadir-les a realitzar accions específiques.

Com identificar una trucada spam

Per reconèixer una trucada spam, fa atenció als següents indicadors:

Missatge pregravat per l’emissor.

Sensació d’urgència per part de qui truca.

Sol·licituds de dades personals.

Ofertes massa bones per ser veritables.

Petició de pagaments.

Mesures per bloquejar i protegir-se de les trucades fraudulentes

Per protegir-te d'aquestes trucades, considera els següents consells:

Evita respondre trucades spam i no hi interactuïs.

Bloqueja i denuncia els números de spam a les autoritats corresponents.

Consulta amb el teu proveïdor telefònic sobre opcions de bloqueig de spam.

Utilitza aplicacions de filtrat de trucades spam.