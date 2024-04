Críticas a 'Masterchef' por el trato de Jordi Cruz a una concursante que abandonó por salud mental

Publicado por Redacció

El programa de TVE 'Masterchef' recibió un alud de críticas el miércoles por el trato hacia la concursante Tamara después de anunciar su decisión de abandonar. A pesar de explicar que lo hacía por su salud mental, los jueces del programa parecieron ignorar sus palabras y fueron severos con ella.

"Me retiro", anunció Tamara, sorprendiendo a sus compañeros. "Me voy, me despido. Voluntariamente". Pepe Rodríguez preguntó por sus motivos, pero Tamara fue clara: "Porque no me siento cómoda, Pepe. No estoy dando lo mejor de mí y constantemente me siento nerviosa, bajo presión... Entiendo que es un programa".

"Quiero tomar esta decisión", insistió Tamara, pero Jordi Cruz intervino con dureza: "Pepe te está preguntando. Yo no te preguntaría nada, solo te diría 'adiós'. Le has quitado la oportunidad a mucha gente".

"Me siento muy frustrada y no quiero seguir en esta dinámica", reiteró Tamara, priorizando su bienestar: "Lo siento mucho, pero es más importante estar bien para mí que decepcionaros a vosotros. Con todo el cariño, lo lamento muchísimo".

"Muy bien, adiós", sentenció Jordi Cruz, pidiéndole a Tamara que devolviera su delantal y señalándole la salida. La falta de empatía de los jueces indignó a los espectadores de 'Masterchef'.

Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia. pic.twitter.com/KSJYeOVnZL — Paola Aragón Pérez (@paragonperez) April 24, 2024