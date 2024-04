Crítiques a 'Masterchef' pel tracte de Jordi Cruz a una concursant que va abandonar per salut mental

detail.info.publicated Redacció

El programa de TVE 'Masterchef' va rebre una allau de crítiques dimecres pel tracte cap a la concursant Tamara quan va anunciar la seua decisió d’abandonar. Malgrat que va explicar que ho feia per la seua salut mental, els jutges del programa van semblar ignorar les seues paraules i van ser molt severs amb ella.

"Em retiro", va anunciar Tamara, sorprenent els seus companys. "Me’n vaig, m’acomiado. Voluntàriament". Pepe Rodríguez va preguntar pels motius, però Tamara va ser clara: "Perquè no em sento còmoda, Pepe. No estic donant el millor de mi i constantment em sento nerviosa, sota pressió... Entenc que és un programa".

"Vull prendre aquesta decisió", va insistir Tamara, però Jordi Cruz va intervenir amb duresa: "Pepe t’està preguntant. Jo no et preguntaria res, només et diria 'adeu'. Li has tret l’oportunitat a molta gent".

"Em sento molt frustrada i no vull seguir en aquesta dinàmica", va reiterar Tamara, prioritzant el seu benestar: "Ho sento molt, però és més important estar bé per a mi que decebre-us a vosaltres. Amb tot l’afecte, ho lamento moltíssim".

"Molt bé, adeu", va sentenciar Jordi Cruz, demanant-li a Tamara que tornés el seu davantal i assenyalant-li la sortida. La falta d’empatia dels jutges va indignar els espectadors de 'Masterchef'.

És absolutament intolerable que això que acaba de passar en MasterChef s’emeti a la televisió pública. Després se’ns omple la boca parlant de salut mental, però mentre no hi ha psicòlegs en la pública, amb els nostres diners sí que paguen aquesta violència. pic.twitter.com/KSJYeOVnZL — Paola Aragón Pérez (@paragonperez) April 24, 2024