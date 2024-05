La OMS asegura que hay una "epizootia mundial" de gripe aviar con infecciones "preocupantes" en nuevas especies

Publicado por europa press



La directora del departamento de Prevención y Preparación ante Epidemias y Pandemias (EPP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Van Kerkhove, ha asegurado que, aunque actualmente "la atención se centra sobre todo en Estados Unidos" con respecto a la gripe aviar, se está asistiendo a "una epizootia mundial", con una situación "preocupante" en la que se están viendo infecciones en nuevas especies como mamíferos marinos o terrestres, además de las aves silvestres o aves de corral.

"Necesitamos una vigilancia mucho más fuerte en los animales a nivel mundial, no solo en EEUU, fijándonos en las especies que sabemos que pueden infectarse. La prevención es clave en el sector animal, humano, y entre animales y humanos", ha señalado la doctora Van Kerkhove durante el webinar EPI-WIN 'Riesgo para la salud pública de la gripe aviar A(H5N1) detectada recientemente en ganado lechero', celebrado este lunes.

En este sentido, la responsable técnica del programa mundial contra la gripe, la doctora Aspen Hammond, ha explicado que, a principios de 2024, "hubo una enfermedad inexplicable en el ganado lechero que causó una caída en su producción de leche en Estados Unidos", un hecho que "en realidad fue la detección de gripe aviar H5N1 en la leche de las vacas".

"También ha habido detecciones de H5N1 en otros animales cercanos a los rebaños de ganado lechero afectados, hemos oído informes de infecciones detectadas en gatos y mapaches, aves silvestres y domésticas cercanas. Se ha informado de que en la leche de las vacas afectadas hay una carga viral muy alta de H5N1, y eso contrasta con una carga viral baja procedente de hisopos nasales recogidos de estas vacas. También ha habido informes de que vacas asintomáticas han dado positivo en H5N1, y que también se detectó H5N1 en los pulmones de una vaca de un matadero que no tenía síntomas", ha detallado la doctora Hammond.

Asimismo, ha habido contagio entre vacas del mismo rebaño, y contagio entre lecherías asociado a movimientos de ganado dentro de Estados Unidos. "Se sospecha que la transmisión de vaca a vaca se produce probablemente por medios mecánicos, pero, de nuevo, esta es una de las áreas que se están investigando con mucho trabajo para entender cómo se transmite el virus a, desde y entre las vacas", ha remarcado.

Las infecciones por virus de la gripe aviar en humanos pueden causar enfermedades que van desde una infección leve de las vías respiratorias superiores hasta enfermedades más graves y pueden ser mortales. "En algunos casos se han notificado síntomas no respiratorios. También se han notificado conjuntivitis, síntomas gastrointestinales, encefalitis y encefalopatía en infecciones humanas previas por virus A (H5N1)", ha señalado la doctora Hammond.

No obstante, la experta ha recalcado que las pruebas epidemiológicas y virológicas actuales sugieren que "los virus de la gripe A(H5) no han adquirido la capacidad de transmisión sostenida entre humanos, por lo que la probabilidad de contagio es baja". Así, las expertas han recordado que la gripe aviar H5N1, "no es solo en EEUU, sino que surgió en 1996 y desde 2002 ha sido endémica o se ha extendido globalmente", pero sí que "es la primera vez que se observa en vacas".

En este contexto, el jefe de la Unidad de Normas y Asesoramiento Científico sobre Nutrición Alimentaria de la OMS, el doctor Moez Sanaa, ha recomendado "no consumir leche, huevos o carne crudos, especialmente en lugares donde se hayan producido brotes de gripe en granjas", así como "consumir leche pasteurizada o debidamente hervida", es decir, "no consumir leche cruda".