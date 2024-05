Las víctimas de abusos en la Iglesia piden una reparación

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en Catalunya exigieron ayer un plan catalán de reparación, ya que este tipo de delitos “dejan secuelas de por vida”. Así lo reclamó Miguel Hurtado, el primer denunciante de los casos de abusos de la Abadía de Montserrat, durante una concentración delante del Parlament de Catalunya, acompañado de otras víctimas de los Jesuïtes. Hurtado detalló que el Parlament creó una comisión de investigación sobre pederastia en la Iglesia, pero que se ha disuelto de forma anticipada por la convocatoria de elecciones el 12 de mayo. “Eso quiere decir que no hay un plan catalán de reparación para las víctimas, no hay conclusiones, no hay medidas”, lamentó.

Por otro lado, la Conferencia Episcopal está esperando mantener un encuentro con el Gobierno para conocer con más detalle su plan para indemnizar a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, pese a considerar dicho plan “sangrante” porque “rompe las reglas del Estado de derecho”, según el presidente de la entidad religiosa, Luis Argüello. En otro orden, la Generalitat dio luz verde a que el ayuntamiento de La Seu d’Urgell ceda unos terrenos para construir un centro Barnahus para atender a niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales. Es una finca situada en l’Horta de la Valira y el Govern invertirá 1,4 millones de euros para que esté operativo durante el 2026.