Detectadas 37 incidencias LGTBI fóbicas en Lleida en 2023

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra registraron un total de 37 incidencias LGTBIfóbicas en las comarcas de Lleida el año pasado, que representan el 10,8% de todas las que se registraron en Catalunya (351). Así lo constatan las cifras que los Mossos d’Esquadra hicieron públicos ayer, que detallaron que en 2023 se registraron 670 situaciones de LGTBIfóbicas que derivaron en 351 incidencias. También se contabilizaron 282 denuncias ante los Mossos y 37 en la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación del departamento de Igualdad, un 61% más que en 2022. Sobre las incidencias, la consellera de Igualdad, Tània Verge, precisó que “pueden ser discriminatorias pero que no son denunciables o no se quieren denunciar”.

En este sentido, apuntó que los niveles de infradenuncias “son aun muy elevados” y que en los próximos años aflorarán más denuncias que permitirán “acompañar mejor a las personas y que no queden invisibilizadas”. En cuanto a su tipología, el 66% de los afectados son mayores de edad y el 55,8% son personas trans. En segundo lugar se encuentran los homosexuales (20,2%); seguido del colectivo LGTBI+ (10,5%); las lesbianas (6,55%); los intersexuales (0,85%) y los bisexuales (0,85%). Las incidencias se produjeron especialmente en el ámbito lúdico y social (28%), el sanitario (20%), el educativo (14,5%) y en el registro civil (5%).