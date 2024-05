La ONCE busca a 15 nuevos 'cuponeros'

David Heredia, de 33 años, es agente vendedor de la ONCE desde octubre del año pasado. - MAGDALENA ALTISENT

La ONCE busca a quince nuevos vendedores y vendedoras en las comarcas leridanas para incorporarse de forma inmediata. En concreto, oferta plazas en Agramunt (1), Balaguer (1), Les Borges Blanques (1), Cervera (1), Guissona (1), Lleida (4), Mollerussa (1), Solsona (1), Tàrrega (1), Tremp (1), Vielha (1) y la ruta del Alt Pirineu (1). “Los agentes vendedores son el motor, los protagonistas esenciales y los mejores embajadores de la ONCE ante la sociedad”, aseguran desde el organismo, que el año pasado dio trabajo a otras veintidós personas en la demarcación. Destacan que, con estas ofertas, proporcionan “estabilidad laboral, desarrollo profesional, compatibilidad con la mayoría de pensiones contributivas, beneficios sociales y numerosas medidas que forman parte del Convenio Colectivo y del Plan de Igualdad de la ONCE”. Uno de los requisitos para ser ‘cuponero’, como se conoce tambie´n a los vendedores de cupones, es tener reconocida una discapacidad en un grado del 33 por ciento o superior. Las personas interesadas podrán asistir mañana (10.30 horas) a una sesión informativa que tendrá lugar en la delegación leridana de la ONCE.

El que es el cuarto generador de ocupación en el Estado y el primero del mundo de personas con discapacidad da trabajo en Catalunya a casi 7.000 personas de forma directa. “Apostamos por el talento y por ofrecer oportunidades de vida, con la certeza de que el trabajo es el camino para ganar una vida autónoma y digna. La venta de cupones de la ONCE y del resto de productos de juego tiene una doble vertiente: la social, por la que todos los recursos se destinan a la plena inclusión de personas ciegas o con otra discapacidad; y la vertiente de gestor responsable, como operador comprometido con la sociedad y el consumidor”, señalan desde este organismo.

Un vendedor ‘junior’: “Me tomo mi trabajo con alegría”

David Heredia, de 33 años, es agente vendedor de la ONCE desde hace siete meses. En su quiosco situado en el número 18 de la avenida Prat de la Riba de Lleida explica que “tuve un accidente laboral que me incapacitó de un brazo y, después de estar un tiempo, encontré esta oferta de empleo que se adaptaba a mi discapacidad física”. Para aquellas personas que puedan estar interesadas en esta oferta, asegura que “al principio puede parecer un trabajo complicado pero poco a poco vas aprendiendo y conociendo a gente nueva. Te tiene que gustar estar cara al público. Yo me tomo mi trabajo con alegría”.

Tener acreditada una discapacidad

Para ser vendedor o vendedora del Cupón de la ONCE y del resto de juegos hay que cumplir con una serie de requisitos. El primero, tener una discapacidad reconocida en un grado del 33% o superior. Las personas interesadas pueden asistir mañana a una sesión informativa que tendrá lugar en la delegación leridana de la ONCE, en el número 7 de la avenida del Segre. El año pasado, el organismo dio trabajo a otras veintidós personas en las comarcas leridanas.

El cuarto generador de ocupación en España

El que es el cuarto generador de ocupación en el Estado y el primero del mundo de personas con discapacidad ofrece “estabilidad laboral, compatibilidad con la mayoría de pensiones contributivas, beneficios sociales y numerosas medidas que forman parte del Convenio Colectivo y del Plan de Igualdad de la ONCE”. El sueldo se compone de una parte fija (1.000€) y otra variable basada en las comisiones de las ventas.