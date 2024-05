Más prevención del glaucoma

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Fundació Ferreruela Sanfeliu (FFS) ha detectado posibles casos de glaucoma en 1 de cada 4 personas que acudieron a las revisiones gratuitas en el marco de la última campaña Ull amb el glaucoma. Después de visitar a una cincuentena de personas, también detectaron otros 5 casos con patologías diferentes que desconocían que tenían, como por ejemplo cataratas. El 50% de los pacientes con glaucoma no saben que padecen esta enfermedad que se conoce como la ceguera silenciosa puesto que no causa dolor ni molestias hasta que sus efectos se hacen evidentes para el paciente. Por este motivo, desde hace 15 años la Fundació Ferreruela Sanfeliu, a través de la Clínica ILO de Lleida, ofrece revisiones gratuitas a personas en situaciones de riesgo −con antecedentes familiares de glaucoma u otros factores de riesgo−para sensibilizar, diagnosticar y tratar de forma precoz a la población. La doctora Carolina Pallás de la Clínica ILO, referente en glaucoma a nivel nacional, alerta que “hacemos estas campañas para poder diagnosticar al 50% de los pacientes que tienen esta enfermedad y que no lo saben porque no tienen ninguna sintomatología”. En este sentido, destaca que la detección precoz es vital para poder llevar a cabo un tratamiento y evitar que la enfermedad evolucione: “no es lo mismo detectar un glaucoma muy avanzado a los 60 años, que uno incipiente a los 40, puesto que aquí sí que podemos poner medios para que la enfermedad no avance”. Y es que, si no se detecta a tiempo, esta patología puede llegar a causar la pérdida completa de la visión. La iniciativa, que todos los años se enmarca en la celebración del Día Mundial del Glaucoma, está dirigida a personas mayores de 60 años, de más de 40 con antecedentes familiares, personas con miopía o hipermetropía alta y ciudadanos de origen africano o asiático (tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad).

«Tenemos que trabajar en equipo para prevenirlo»

“El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. La mayoría de las personas que lo sufren no lo saben, por eso es tan importante detectarla de forma precoz”, asegura la presidenta de la Fundació Ferreruela Sanfeliu, Andrea Ferreruela, mientras destaca la importancia del trabajo en equipo y coordinado entre todos los servicios de salud e oftalmológicos para “sensibilizar sobre el glaucoma y trabajar para prevenirlo”. Señala que, de cara al año que viene, quieren ampliar el número de revisiones gratuitas.