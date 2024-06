Adif y Mossos "reforzarán" la vigilancia de Cercanías para garantizar el voto en las europeas

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, en una roda de premsa sobre el dispositiu per les eleccions europees del 9-JNatàlia Segura / ACN

Adif y Mossos d'Esquadra "reforzarán" la vigilancia de la red de Cercanías para garantizar el voto en las elecciones europeas del domingo 9 de junio, ha explicado el delegado del gobierno español en Catalunya, Carlos Prieto. A raíz del robo de cobre coincidiendo con el 12-M, la delegación se ha coordinado con Adif y Mossos para detectar y proteger "puntos clave" de la red para "garantizar que no hay manipulación alguna" ni incidente que pueda "interferir en la movilidad de la ciudadanía" en la jornada electoral. Fuentes de los Mossos han explicado a ACN que se ha recibido la petición de Renfe y Adif, pero también de Ferrocarrils de la Generalitat para reforzar la seguridad a 18 puntos, situados básicamente en Barcelona ciudad y área metropolitana.

Se trata de una serie de puntos en los que se quiere reforzar la seguridad al considerarse estratégicos por el funcionamiento de la red. Los Mossos asumirán esta petición cara al día de las elecciones pero también quedan en el sistema cara a patrullajes planificados oa reactivar en momentos concretos.

Prieto ha recordado que en los comicios catalanes era la Generalitat la responsable de "coordinar" el dispositivo para garantizar la jornada de votación, pero que en las europeas, como existe circunscripción única, es la delegación quien supervisa el dispositivo. Aunque el ejecutivo español asegura que se reforzará la vigilancia, desde Adif no quieren dar detalles del dispositivo de seguridad. Según datos de la delegación española, el domingo se desplegarán cerca de 10.000 agentes en Catalunya, de los que la mitad serán Mossos d'Esquadra.

Robo de cobre el 12-M

El robo de cobre el pasado 12 de mayo en la estación de Montcada Bifurcació dejó sin servicio la mayoría de líneas de Cercanías y generó complicaciones durante semanas. Varios partidos políticos denunciaron la situación ante la Junta Electoral Central para pedir que se ampliara el horario de votación, petición de que el árbitro de los comicios no atendió en ningún caso.

A raíz de aquellos hechos los Mossos activaron efectivos de la policía científica en los lugares afectados para realizar inspecciones oculares. La Unidad Central de Incendios Estructurales descartó que se tratara de un sabotaje y la principal línea de los investigadores fue que estaban frente a un grupo criminal especializado en hurtos de cable de cobre.

El juzgado de instrucción 5 de Mollet del Vallès decretó a finales de mayo prisión provisional comunicada y sin fianza para dos de los cuatro detenidos por el robo. Los otros dos detenidos quedaron en libertad provisional, con comparecencias en el juzgado. Los Mossos atribuyen a los cuatro individuos otras cinco sustracciones en otros puntos de la red ferroviaria. La causa está abierta por los delitos de hurto agravado y desorden públicos para los dos detenidos para los que se ha acordado prisión y para uno de los que ha quedado en libertad provisional.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra elevaron de nivel 1 al 2 el Plan Operativo Especial (POE) Metal para reducir el robo de cobre en toda Cataluña, sobre todo en infraestructuras básicas como el ferrocarril. Desde el 23 de febrero el nivel 2 sólo estaba activo en las regiones policiales Metropolitana Nord y Sud y en el Camp de Tarragona, pero ahora el resto de regiones pasarán de nivel 1 a 2 para abordar de forma "integral" un problema que no se prevé resolver a corto plazo. El comisario de la Jefatura Rafel Comes dijo, sin embargo, que Adif no es "culpable" de sufrir robos, sino "víctima". Las nuevas medidas implican hacer más presión sobre los delincuentes, hacer más controles preventivos de tráfico y en puntos limpios y más inteligencia policial.