Justin Timberlake es arrestado por conducir bajo los efectos de las drogas

Publicado por efe

Verificado por Creado: Actualizado:

El cantante Justin Timberlake fue arrestado en las últimas horas en Long Island (Nueva York) por conducir bajo los efectos de las drogas, según informan este martes varios medios locales.

El cantante fue detenido en la noche del lunes en la localidad de Sah Harbor, a unos 150 kilómetros al este de Nueva York, en la exclusiva zona de playas conocida como los Hamptons, según fuentes de la policía local citadas por Fox News.

Timberlake, de 43 años, pasará esta mañana a disposición judicial, en una audiencia en la que se formularán los cargos contra él. En estos momentos, Timberlake se encuentra en medio de una gira, 'Forget Tomorrow World Tour', cuya próxima parada es Chicago los próximos viernes y sábado, para regresar luego a Nueva York y continuar en Boston.

Timberlake ha reconocido en el pasado que ha consumido marihuana "para apagar su mente", o que en el Festival de Coachella había consumido "muchas sustancias diferentes".

Timberlake (Memphis, 1981), que llegó a ser considerado "el príncipe del pop", saltó a la palestra como uno de los talentos infantiles de la compañía Disney y, posteriormente, como miembro de la agrupación pop NSYNC llegó a despachar unos 70 millones de discos. El artista, que también ha participado como actor en películas como 'In Time' (2011), en su etapa posterior como solista, logró ventas estimadas de 88 millones de copias con sus trabajos musicales y con diez premios Grammy, entre el que cosechó por 'Justified' como mejor disco de pop vocal y el logrado en 2017 por su canción 'Cant' Stop The Feeling!', uno de sus mayores 'hits'.