Noche de Sant Pere 'fallaire'

El calendario de falles en el Pirineo sigue ardiendo, a pesar de que el cielo amenazó con lluvias gran parte del día. València d’Àneu celebró ayer su tradicional bajada coincidiendo con la noche de Sant Pere, mientras que Llavorsí organizó su fiesta del fuego por primera vez en la historia.

La incorporación de esta última localidad en el calendario festivo de la comarca no estuvo exenta de polémica. El hecho de que su celebración coincidiera con el descenso de València d’Àneu levantó recelos en la Associació de Fallaires de dicho municipio, que antes de iniciar su fiesta mostraron una pancarta con el lema “Respetemos la tradición ‘fallaire’”, sumándose así a otras poblaciones como Alins para mostrar su “preocupación de que la fiesta se banalice”. “Nos preocupa que algo tradicional y cultural se convierta únicamente en un reclamo turístico”, explicaron fuentes de la asociación, que añadieron que “tampoco queremos prohibir nada a nadie, pero sí que creemos necesario que se respete el calendario de falles que elabora la Càtedra Pirineus”. Por su parte, miembros de la Comissió de Festes de Llavorsí, organizadora de la bajada en esta localidad, explicaron que “planificamos la fiesta como una prueba piloto y para ver si tiene éxito entre el público”, y añadieron que “ya procuramos no celebrarla la noche de Sant Joan para que no coincidiera con la jornada que la celebran más pueblos de la zona, pero creo que podemos sentarnos a hablar sobre un cambio de fechas en el futuro antes de que nos hagamos daño”.Polémicas al margen, más de un centenar de personas participaron en la bajada de falles de València d’Àneu. Salieron desde Sarsedo, donde compartieron una cena después de subir por el camino del Calvari. En cuanto a Llavorsí, estrenaron la fiesta unos 60 fallaires, que formaron una serpiente de fuego en la montaña desde el mirador de Burganàs hasta el polideportivo del pueblo. Previamente tuvo lugar una obra de teatro familiar.Por otra parte, la localidad de Tremp celebra este fin de semana el encuentro de bestiario de fuego Pallars de Foc, después de que tuviera que posponerlo el pasado mes de abril. Bestias de distintas colles fueron expuestas por la mañana en el polideportivo municipal, mientras que por la noche estaba previsto un pasacalles y la ‘fiesta diabólica’, además de conciertos de música. Hoy tendrá lugar un pasacalles sin fuego y al habrá una entrega de premios en la pista del Pinell que culminará con un vermut popular.