George Clooney le pide a Joe Biden que se retire de la contienda electoral

El actor y director George Clooney, un demócrata confeso que ha participado en diversas campañas presidenciales en EE.UU. y ha apoyado la reelección del presidente Joe Biden se unió este miércoles a las voces de su partido que piden al mandatario que se retire de la contienda y dé paso a un nuevo candidato, y dijo que su opinión la comparten en privado numerosos congresistas y senadores.

El actor estadounidense, que lideró el mes pasado, junto a la actriz Julia Roberts, un evento de recaudación de fondos, dejó claro su apoyo a Biden como senador, vicepresidente y como presidente. "Lo considero un amigo y creo en él. Creo en su carácter. Creo en su moral. En los últimos cuatro años, ha ganado muchas de las batallas que ha enfrentado", dijo la estrella de Hollywood en un artículo de opinión publicado en el New York Times.

Pero Clooney, uno de los últimos actores en sumarse a la campaña por la reelección, también afirmó que "la única batalla que (Biden) no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede", indicó para recordar que el Biden que busca ahora la reelección no es el mismo del 2010, cuando era vicepresidente.

"Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden (...) de 2010, ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate", indicó en el artículo de opinión.

Biden se enfrentó al aspirante republicano a la presidencia Donald Trump en un debate que para muchos, incluidos un gran sector de líderes demócratas, dejó claro que el mandatario debe retirarse de la contienda, ante lo cual han comenzado a barajarse nombres como posibles sustitutos.

"¿Estaba cansado" Sí. ¿Un resfriado" Tal vez. Pero los líderes de nuestros partidos deben dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver. Estamos todos tan aterrorizados por la perspectiva de un segundo mandato de Trump que hemos optado por ignorar todas las señales de advertencia.

"¿Es justo señalar estas cosas" Tiene que ser. Se trata de la edad. Nada más, pero tampoco nada que pueda revertirse. No vamos a ganar en noviembre con este presidente", dijo y aseguró que los demócratas perderán la oportunidad de controlar el Congreso si Biden continua como candidato. "Esta no es solo mi opinión; es la opinión de todos los congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado", sostuvo.