La lactancia materna, al natural

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Gala tiene 16 meses y ayer posó junto a su madre Anna en una de las sesiones fotográficas gratuitas que lleva a cabo esta semana la leridana Ares Juclà para dar más visibilidad a la lactancia materna. Entre ayer y el sábado, tiene previsto que pasen por su estudio 50 familias para retratar un momento “que es lo más natural del mundo”, reivindica. Una iniciativa que se enmarca dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto. Al respecto, Juclà explica que este es el cuarto año que lleva a cabo estas sesiones y que el objetivo es que todas las madres que quieran puedan tener la oportunidad de fotografiarse amamantando a sus hijos. Y que estas imágenes puedan publicarse en las redes sociales, si así lo quieren, para visilibilizar un proceso, señala, que “es algo natural y tan necesario como alimentar a un bebé”. Cada sesión dura 30 minutos y Juclà regala una fotografía de lactancia a cada familia.

Se trata de una iniciativa que aplaudieron ayer las madres que acudieron al estudio de la fotógrafa. Anna Cubero, junto a su hija Gala, explicó que “te piden que des el pecho pero hay muy poca ayuda y no se visualiza lo suficiente”. En su caso, remarcó que “no tenía ningún referente cercano y no tenía idea de cómo hacerlo, porque lo que, al principio, me planteé dejarlo hasta que encontré a alguien que me guió”. Por su parte, Núria Esteve, que fue al estudio junto a su pareja y su hija Berta, de un mes y 5 días, señaló que “el pecho al descubierto todavía no es muy visible, por lo que es una buena iniciativa”. En la misma línea, Eva Hurtado, que posó para la ocasión amamantando a su bebé Roc, de un mes y medio, junto a su hijo Río, de 3 años y medio, y su pareja, afirmó que “es importante que se hable de lo duro y lo bonito que tiene la lactancia materna, porque te lo ponen como si fuera fácil, pero no lo es, sobre todo al principio, por lo que debería haber más acompañamiento y que se vea con más naturalidad”.

“Cerrando la brecha”, el lema de este año contra las desigualdades

En Catalunya, la intención de las madres de amamantar a sus bebés fue del 88,33% en 2022, según indicadores de salud perinatal. Sin embargo, los datos no muestran cuántos bebés continuaban lactando después de las primeras semanas. La falta de apoyo durante la primera semana afecta negativamente la intención de general de amamantar, según varios estudios. Por ello, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, bajo el lema “Cerrando la brecha:Apoyo a la lactancia materna en todas las situaciones” pone el foco en la reducción de las desigualdades a la hora de ofrecer lactancia materna a los hijos. En Lleida, un total de 33 madres donaron leche materna el año pasado, diez más que en 2022, y se beneficiaron 20 bebés prematuros.