La lactància materna, al natural

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Gala té 16 mesos i ahir va posar al costat de la seua mare Anna en una de les sessions fotogràfiques gratuïtes que porta a terme aquesta setmana la lleidatana Ares Juclà per donar més visibilitat a la lactància materna.

Entre ahir i dissabte, té previst que passin pel seu estudi 50 famílies per retratar un moment “que és el més natural del món”, reivindica. Una iniciativa que s’emmarca dins de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, de l’1 al 7 d’agost.

Sobre això, Juclà explica que aquest és el quart any que realitza aquestes sessions i que l’objectiu és que totes les mares que vulguin puguin tenir l’oportunitat de fotografiar-se alletant els seus fills. I que aquestes imatges puguin publicar-se a les xarxes socials, si així ho volen, per visilibilitzar un procés, assenyala, que “és una cosa natural i tan necessària com alimentar un nadó”.

Cada sessió dura 30 minuts i Juclà regala una fotografia de lactància a cada família. Es tracta d’una iniciativa que van aplaudir ahir les mares que van acudir a l’estudi de la fotògrafa. Anna Cubero, al costat de la seua filla Gala, va explicar que “et demanen que donis el pit, però hi ha molt poca ajuda i no es visualitza prou”.

En el seu cas, va remarcar que “no tenia cap referent proper i no tenia idea de com fer-ho, per la qual cosa, al principi, em vaig plantejar de deixar-ho fins que vaig trobar algú que em va guiar”. Per la seua part, Núria Esteve, que va anar a l’estudi amb la seua parella i la seua filla Berta, d’un mes i 5 dies, va assenyalar que “el pit al descobert encara no és gaire visible, per tant, és una bona iniciativa”.

En la mateixa línia, Eva Hurtado, que va posar per a l’ocasió alletant el seu nadó Roc, d’un mes i mig, al costat del seu fill Río, de 3 anys i mig, i la seua parella, va afirmar que “és important que es parli de la duresa i la bellesa que té la lactància materna, perquè t’ho posen com si fos fàcil, però no ho és, sobretot al principi, per la qual cosa hi hauria d’haver més acompanyament i que es vegi amb més naturalitat”.

“Tancant la bretxa”, el lema d’enguany contra les desigualtats

A Catalunya, la intenció de les mares d’alletar els seus nadons va ser del 88,33% el 2022, segons indicadors de salut perinatal. Tanmateix, les dades no mostren quants nadons continuaven alletant després de les primeres setmanes. La falta de suport durant la primera setmana afecta negativament la intenció general d’alletar, segons diversos estudis.

Per això, la Setmana Mundial de la Lactància Materna, sota el lema “Tancant la bretxa: Suport a la lactància materna en totes les situacions” posa el focus en la reducció de les desigualtats a l’hora d’oferir lactància materna als fills. A Lleida, un total de 33 mares van donar llet materna l’any passat, deu més que el 2022, i es van beneficiar un total de 20 nadons prematurs.