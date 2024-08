Estafas con víctimas vulnerables

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los mayores de 65 años que han sufrido una estafa han aumentado un 33% en un año en las comarcas leridanas. Así lo indican las últimas cifras publicadas por el ministerio del Inteiror, que recoge las denuncias presentadas ante los diferentes cuerpos policiales. Según los datos de 2023, en ese ejercicio un total de 709 leridanos de 65 años o más habían sido víctimas de un fraude, frente a las 531 de 2022. Las cifras no han dejado de crecer en los últimos años, también entre las ciberestafas, cuyas víctimas en esta franja de edad se multiplicaron por dos durante el año pasado.

Si se comparan con las denuncias por estafas de 2020, primer año en el que el sistema de Interior incluye las registradas ante los Mossos d’Esquadra, estas se han triplicado en el caso de víctimas de más de 65 años en la provincia de Lleida. Según este balance, los delitos de estafa representan el 28% del total de infracciones penales sufridas en esta franja de edad en 2023. Ante el aumento de las victimizaciones por fraude entre las personas mayores, los Mossos d’Esquadra recuperaron en marzo de 2023, tras el parón causado por la pandemia, las sesiones de teatro para difundir consejos de seguridad. No solo para evitar ser víctimas de estafas, sino también de otros delitos como los robos o los hurtos. En este caso, según los datos del ministerio del Interior, de las 276 víctimas de robos con violencia e intimidación registrados en la provincia en 2023, un total de 35 (el 12,8%) eran mayores de 65 años. Un porcentaje que se elevó al 15% en caso de los asaltos violentos en la vía pública y al 34,6% en caso de sufrirlos en su vivienda. Asimismo, 585 leridanos de 65 años o más fueron víctimas de un hurto el año pasado. Entre los escenarios que se representan en las obras de teatro en el marco de la actividad de Seguretat a escena, se incluyen desde el robo de la tarjeta de crédito al ir al cajero a las estafas del falso revisor del gas, los hurtos al descuido y las ciberestafas. Entre las recomendaciones destacan no abrir la puerta a desconocidos, no proporcionar datos personales y llamar al 112 ante cualquier duda o sospecha. En las sesiones de este programa (ver desglose), se han incluido novedades ante los hechos que la Policía catalana va registrando, como el timo de la mancha, del que ya se han dado casos en Lleida, y que consiste en que los delincuentes manchan por la espalda a la víctima, especialmente cuando sale de una entidad bancaria, para intentar robarle el bolso con el dinero en efectivo que ha retirado. Otra de la estafas en las que las personas mayores pueden ser víctimas es la del “falso hijo en apuros”, que consiste en que los estafadores envían un mensaje, sobre todo a través de WhatsApp, simulando ser un familiar y asegurando que está en problemas para conseguir que la víctima haga una transferencia de dinero.

Teatro para dar consejos de seguridad y prevención

Los Mossos d’Esquadra celebraron el pasado marzo la tercera edición de la iniciativa Seguretat a escena para dar consejos de seguridad y prevención a los más mayores y evitar así que puedan ser víctimas de estafas o robos. Este año se incorporaron novedades ante los casos que van ocurriendo como la estafa del falso militar, en la que los timadores se ganan la confianza de la víctima mediante conversaciones a través de las redes sociales hasta que simulan tener un problema por el que solicitan cantidades de dinero. También alertaron delmétodo de las mimosas, en lasque los ladrones fingen conocer a la víctima por la calle, la abrazan y le quitan joyas. Otra es la falsa llamada del banco, con la que pretenden lograr datos personales, o el hurto al descuido en un bar o cafetería. “Es importante avisar de los riesgos”, señalan. La actividad consiste en representaciones de posibles situaciones de la mano de los seniors del Aula de Teatre.