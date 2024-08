¿Dónde hay que mirar al cielo para ver la lluvia de estrellas?

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

La lluvia de estrellas de las Perseidas llegará este fin de semana a su pico de actividad, entre el domingo 11 y el martes 13 de agosto, con el máximo esperado en la noche del 12 de agosto. Así, este fin de semana se espera una tasa de meteoros que puede alcanzar hasta 110 por hora. Este 2024, además, habrá algunas de las mejores condiciones para disfrutar de la más famosa de las lluvias de estrellas del verano, ya que los cielos estarán despejados por la noche en la mayoría del territorio español y la luna no será un gran impedimento para la visibilidad del cielo nocturno. A pesar de que el pico máximo de las Perseidas se dará entre las 15:00 y las 18:00 horas del lunes 12 de agosto (hora española peninsular), las mejores horas para observarlas serán durante la noche y primeras horas de la madrugada. La luna se encontrará en cuarto creciente, pero hasta el día 19 no entrará en fase de luna llena, por lo que no se espera que su luz sea un gran impedimento para disfrutar de las estrellas, informa eltiempo.es.

¿Hacia dónde mirar?



El punto radiante de las Perseidas, de donde parecen originarse los meteoros, está cerca de la estrella Mirfak (a Persei), en la constelación de Perseo. En el hemisferio norte se debe mirar hacia el noreste al anochecer, justo al lado contrario de donde esté la luna para que la luminosidad no moleste. Por ello, hay que localizar la constelación de Casiopea en forma de "W" o "M", dependiendo de su orientación en el cielo en ese momento. Para localizar a Perseo, desde Casiopea hay que mover la mirada hacia abajo y hacia el este la constelación de Perseo se extenderá en esta dirección. En ese punto, se identifica Mirfak, la estrella más brillante de Perseo, porque se podrá observar el área general de donde parecen originarse las Perseidas.