Jornada en Juneda, Alcarràs y La Seu para sensibilizar sobre el autismo

“Queremos que sepan que no están solos, que les podemos guiar, porque no es nada fácil y, además, nos faltan más profesionales y acompañamiento para tratar el autismo”. Así lo explicó ayer Mireia Batlle, miembro de la Associació TEA Ponent, que hoy organiza una jornada solidaria en las piscinas de Juneda, Alcarràs y La Seu d’Urgell. Bajo el nombre de ‘Refresca’t per l’autisme’, la entidad quiere darse a conocer, así como todo el trabajo que está llevando a cabo para reivindicar y asegurar los derechos de los niños con esta patología, y, además, sensibilizar a la ciudadanía. Según Batlle, es la primera vez que se hace esta jornada solidaria y que el objetivo es sumar más personas a la asociación, que actualmente cuenta con cerca de un centenar de familias de toda la provincia de Lleida. A punto de contar con local propio, entre septiembre y octubre, en la capital del Segrià, TEA Ponent se está movilizando para asegurar que ningún niño ni niña se quede sin plaza en educación especial, dotar de formación a los auxiliares en los centros, grupos de terapia a familiares y conseguir que tengan un espacio adaptado para pasar el día durante el verano.

Asimismo, promueven talleres, como el que hacen en la sala sensorial de la UdL, y charlas para sensibilizar y resolver dudas. Sin embargo, su gran lucha es la necesidad de incrementar el número de profesionales de atención a esta patología ante el aumento de los diagnósticos, no solo en menores, sino también en adultos, y que esta atención sea igualitaria en todo el territorio. En el caso de la jornada solidaria y de sensibilización que se celebrará hoy en las piscinas municipales de La Seu d’Urgell, está impulsada por la Associació AUTEA Alt Pirineu.