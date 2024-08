Jornada a Juneda, Alcarràs i la Seu per sensibilitzar sobre l'autisme

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Volem que sàpiguen que no estan sols, que els podem guiar, perquè no és gens fàcil i, a més, ens falten més professionals i acompanyament per tractar l’autisme.” Així ho va explicar ahir Mireia Batlle, membre de l’Associació TEA Ponent, que avui organitza una jornada solidària a les piscines de Juneda, Alcarràs i la Seu d’Urgell. Sota el nom de Refresca’t per l’autisme, l’entitat vol donar-se a conèixer, així com tot el treball que està duent a terme per reivindicar i assegurar els drets dels nens amb aquesta patologia i, a més, sensibilitzar la ciutadania. Segons Batlle, és la primera vegada que es fa aquesta jornada solidària i que l’objectiu és sumar més persones a l’associació, que actualment compta amb prop d’un centenar de famílies de tota la província de Lleida. A punt de comptar amb local propi, entre setembre i octubre, a la capital del Segrià, TEA Ponent s’està mobilitzant per assegurar que cap nen ni nena es quedi sense plaça en educació especial, dotar de formació els auxiliars als centres, grups de teràpia a familiars i aconseguir que tinguin un espai adaptat per passar el dia durant l’estiu.

Així mateix, promouen tallers, com el que fan a la sala sensorial de la UdL, i xarrades per sensibilitzar i resoldre dubtes. Tanmateix, la seua gran lluita és la necessitat d’incrementar el nombre de professionals d’atenció a aquesta patologia davant de l’augment dels diagnòstics, no només en menors, sinó també en adults, i que aquesta atenció sigui igualitària a tot el territori. En el cas de la jornada solidària i de sensibilització que se celebrarà avui a les piscines municipals de la Seu d’Urgell, està impulsada per l’Associació AUTEA Alt Pirineu.