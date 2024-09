Fallece a los 59 años Fernando Ponce de León, flautista del grupo Mägo de Oz

Publicado por Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificado por Creado: Actualizado:

El flautista del grupo Mägo de Oz, Fernando Ponce de León, ha fallecido este viernes 20 de septiembre a los 59 años, según ha confirmado el vocalista de la banda, José Andrea.

"Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras. Su legado musical perdurará siempre así como perdurará él en mi memoria allá donde esté. Espero encontrarte tal y como te recuerdo cuando volvamos a encontrarnos hermano, sacando esas bellas melodías que me enamoraban y me uniré a ti con mi voz, mientras tanto descansa en paz mi amado Fernando. Que la tierra te sea leve", ha escrito el cantante en su cuenta personal de Instagram.

Ponce de León ha participado en la creación de trabajos de Mägo de Oz como 'La leyenda de La Mancha' (1998), y ya como flautista 'Finisterra', 'La Ciudad de los Árboles'; 'Gaia', 'Belfast', 'Gaia II: La Voz Dormida'; 'Gaia III: Atlantia'. En 2010 dejó Mägo de Oz.