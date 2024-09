Comienza la venta de viajes del Imserso, con 886.000 plazas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Comienza la comercialización de los esperados viajes del Imserso para la temporada 2024-2025, para la que se ofertan 886.269 plazas a los casi tres millones de pensionistas acreditados. En Catalunya, las reservas estarán disponibles mañana (los acreditados preferentes) y pasado mañana a través de agencias de viaje acreditadas, con la presentación única del DNI. También pueden tramitarse en la web www.turismosocial.com, donde será necesario aportar también la clave de acreditación remitida por el Imserso al beneficiario. Los precios de las excursiones dependerán del destino y la duración de los viajes, con una horquilla de entre unos 120 y unos 330 euros. Este año se ofertan estancias de 10 y 8 días en Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Illes Balears y Canarias. También circuitos culturales, turismo de naturaleza y viajes a capitales de provincia, con estancias de entre 4 y 6 días.

Para reservar plaza será necesario abonar una cantidad fija que no superará el 20% del importe total del viaje. Este pago deberá completarse cuarenta y cinco días antes del inicio del viaje o en el momento de la reserva si el viaje comienza en octubre o noviembre y se reserva con menos de cuarenta y cinco días de antelación. La cifra total de hoteles que participan en el programa de viajes del Imserso es aproximadamente un 5% superior al concurso anterior, aunque podrán ser más porque aún no se ha cerrado de forma definitiva la contratación. En concreto, Turismo Social, la marca de Ávoris Corporación Empresarial que gestiona el programa, publica en su página web el número de establecimientos que incluye el programa. No obstante, desde el grupo turístico informaron que aún no ha terminado de publicar el total de los hoteles. “Es un trabajo que se desarrolla en paralelo a la publicación de los circuitos y en los próximos días estará terminado”, ha explicado la compañía.

Oportunidad para hacer turismo a precios accesibles

El programa de viajes del Imserso ofrece a los pensionistas una amplia oferta turística a precios accesibles. Incluye alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados (en capitales de provincia el alojamiento es de media pensión); transporte de ida y vuelta en el medio de transporte programado, desde la capital de provincia de la persona usuaria hasta el hotel de destino; una póliza de seguros colectiva; y servicio de medicina general, complementario de la Seguridad Social.