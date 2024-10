Acompañamiento contra la soledad

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Mª Ángeles Fernández tiene 66 años y hace un año que se estrenó como usuaria del programa Sempre Acompanyats, cuyo principal objetivo es luchar contra la soledad no deseada. Es una de las más de 120 personas que en la capital del Segrià participan en este proyecto de Creu Roja y la Fundació “la Caixa”, que también funciona en Tàrrega, con un centenar de usuarios. Precisamente, con motivo del Día Mundial de las Personas Mayores, hoy se llevará a cabo un mural participativo a partir de las 10.00 horas en el campus de Cappont de la UdL.

“Yo ya era voluntaria de Creu Roja y al principio me resistía a entrar en el programa como usuaria hasta que al final me convencieron. Y te puedo decir que me ha salvado la vida”, destaca Fernández a SEGRE. “He notado el cambio en todo. Antes ni siquiera me atrevía a entrar sola en una tienda, y ahora sí, he ido ganando autoestima, me apetece hacer cosas y salir. Por eso se lo recomiendo a todo el mundo que lo necesite”, asegura. Además, reconoce que “cuesta mucho hablar de soledad, aunque hay mucha gente que la sufre, y no debemos sentir vergüenza por pedir ayuda”. Desde que es voluntaria de Creu Roja y usuaria del Sempre Acompanyats, Fernández explica que “he conocido a personas que ahora son mis amigos y quedamos para hacer un café y contarnos nuestras cosas. Es muy bonito”. Asimismo, también ha aprendido la importancia de “dedicarme tiempo y cuidarme también yo, no solo a los demás”. Empoderar, sensibilizar, prevenir y hacer red. Son los objetivos del programa, como explican las técnicas Lourdes Manrique y Anna Gibert. En el programa se hacen atenciones individuales y grupales para saber la situación de cada persona y qué necesitan, además de las actividades lúdicas en las que “estar acompañados” es la clave contra la soledad. “Es un sentimiento que todos podemos experimentar y debemos sensibilizar a la ciudadanía y acabar con el tabú”, defienden. Además, destacan que cada vez hay gente más joven gracias a esta visibilización. “Está cambiando el perfil, también hay más hombres, aunque la mayoría son mujeres”, explican. En Lleida ciudad, el programa empezó en Balàfia y ya cubre también el Escorxador, Secà de Sant Pere y Pardinyes. “Tendría que haber más gente que diera un poco de su tiempo, si se puede, porque se necesita”, defiende Fernández.