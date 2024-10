Acompanyament contra la solitud

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

M. Ángeles Fernández té 66 anys i fa un any que es va estrenar com a usuària del programa Sempre Acompanyats, el principal objectiu del qual és lluitar contra la solitud no desitjada. És una de les més de 120 persones que a la capital del Segrià participen en aquest projecte de Creu Roja i la Fundació La Caixa, que també funciona a Tàrrega, amb un centenar d’usuaris. Precisament, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Grans, avui es portarà a terme un mural participatiu a partir de les 10.00 hores al campus de Cappont de la UdL.

“Jo ja era voluntària de Creu Roja i al principi em resistia a entrar al programa com a usuària fins que al final em van convèncer. I et puc dir que m’ha salvat la vida”, destaca Fernández a SEGRE. “He notat el canvi en tot. Abans ni tan sols m’atrevia a entrar sola a una botiga, i ara sí, he anat guanyant autoestima, em ve de gust fer coses i sortir. Per això li ho recomano a tothom que ho necessiti”, assegura. A més, reconeix que “costa molt parlar de solitud, malgrat que hi ha molta gent que la pateix, i no hem de sentir vergonya per demanar ajuda”. Des que és voluntària de Creu Roja i usuària del Sempre Acompanyats, Fernández explica que “he conegut persones que ara són els meus amics i quedem per fer un cafè i explicar-nos les nostres coses. És molt bonic”. Així mateix, també ha après la importància de “dedicar-me temps i cuidar-me també jo, no només els altres”.Empoderar, sensibilitzar, prevenir i fer xarxa. Són els objectius del programa, com expliquen les tècniques Lourdes Manrique i Anna Gibert. En el programa es fan atencions individuals i grupals per saber la situació de cada persona i què necessiten, a més de les activitats lúdiques en les quals “estar acompanyats” és la clau contra la solitud. “És un sentiment que tots podem experimentar i hem de sensibilitzar la ciutadania i acabar amb el tabú”, defensen. A més, destaquen que cada vegada hi ha gent més jove gràcies a aquesta visibilització. “Està canviant el perfil, també hi ha més homes, malgrat que la majoria són dones”, expliquen. Pel que fa a Lleida ciutat, el programa Sempre Acompanyats va començar a Balàfia i ja cobreix també l’Escorxador, Secà de Sant Pere i Pardinyes. “Hi hauria d’haver més gent que donés una mica del seu temps, si es pot, perquè es necessita”, defensa Fernández.