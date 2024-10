El cantante de country Garth Brooks es acusado de asalto sexual y violación

Publicado por efe Verificado por Creado: Actualizado:

El cantante estadounidense de country Garth Brooks fue acusado este jueves de asalto sexual por parte de una peluquera y maquilladora que dice haber trabajado para él, indicó la cadena CNN.

La demanda, presentada en un tribunal de California y a la que ha tenido acceso el canal, apunta que los hechos ocurrieron en 2019. La demandante también afirma que el premiado intérprete la violó durante un viaje de trabajo.

La mujer alega que empezó a trabajar para él en 2017 y que antes de encargarse de peinarle y maquillarle fue contratada en 1999 también como peluquera y maquilladora por su entonces esposa, Trisha Yearwood.

Su acusación añade que además del asalto sexual, el cantante le mostraba sus genitales con asiduidad, le hablaba de sexo y de sus fantasías sexuales, se cambiaba de ropa delante de ella y le mandaba mensajes de contenido sexual explícito.

La demandante apunta que una vez en 2019 salió de la ducha desnudo, le cogió las manos y las llevó a sus genitales, así como que ese mismo año, en un viaje de trabajo a Los Ángeles, la violó en una habitación de hotel.

Los abogados de la mujer dijeron estar confiados en que el cantante "rendirá cuentas por sus acciones". "Aplaudimos la valentía de nuestra clienta al seguir adelante con su denuncia contra Garth Brooks. La denuncia presentada hoy demuestra que los depredadores sexuales existen no sólo en las empresas estadounidenses, Hollywood y las industrias del rap y el rock and roll, sino también en el mundo de la música country", dijeron a la CNN en un comunicado.a cadena señaló que se ha puesto en contacto tanto con Brooks como con Yearwood y que no ha obtenido respuesta.

Brooks, de 62 años, ha ganado dos Grammy por 'Ropin the Wind' (1991) e 'In Another's Eyes' (1997), ha estado nominado un total de 14 veces a esos galardones y en la Academia de la Música Country aspiró a premio medio centenar de veces y salió vencedor en cerca de la mitad.