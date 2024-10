La 14 edición del CervisiaLleida contará con pulseras 'cashless'

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol y el grup Mahou San Miguel organizan la 14 edición de CervisiaLleida, el salón cervecero que se celebrá del viernes al domingo próximos en la plaza de la Llotja de Lleida. Como principal novedad, este año se sustituye el sistema de venta de tickets por pulseras cashless que el público podrá cargar con el importe que desee para hacer los pagos en los diferentes puntos del recinto. La pulsera tiene un coste de 1 euro (no retornable) y da derecho a participar en el sorteo de regalos del certamen.

El salón tiene programadas una serie de actividades, que se presentaron ayer en un acto celebrado en la fábrica de San Miguel, que combinan gastronomía, música y la degustación de una treintena de cervezas elaboradas o distribuidas por el grupo Mahou-San Miguel en todo el mundo. Se dispondrán ocho barras diferentes: San Miguel, Mahou, Alhambra, Internacional, Prèmium, Craft, IPA y Solan de Cabras. Además, pensando en el público más interesado por el mundo cervecero, se harán maridajes dirigidos por un beersommelier el viernes, a las 19.00 horas; el sábado, a las 13.00 y a las 19.00 horas, y el domingo, a las 13.00 horas. La oferta gastronómica del salón incluye la propuesta permanente, durante los tres días, de las elaboraciones con productos de proximidad de la Fecoll y de Bo de Shalom, así como la “Tapa Jamón Ibérico by Iberic Box”, del Grup Vall Companys, además de una selección de la VII Ruta de la Tapa San Miguel de Lleida. De esta forma, el viernes se podrán degustar las creaciones de Caravista Restaurant (La nostra croqueta tigre) y Glass Go (Pumpkin Knuckles). El sábado será el turno de las tapas de Lo Carrincló (Calamars al Carrincló); de Marc & Cristy (Cierzo); Tocata (Choripán de Tocata); L’Espurna (Entrepà de caragols) y Tosca (Trilogia de Sabors). De cara al domingo, los visitantes podrán probar las creaciones de El Altar Mayor (No ni ná) y Brasa d’Or (Cachopo d’Or). Mientras, el cartel musical de CervisiaLleida contará con ocho conciertos gratuitos con una apuesta por el talento local. Así, el viernes actuarán los grupos El Último Escuadrón y De Noche. El sábado, habrá sesión con DJ Ponent Roots; La Banda de Jonàs y Manel López Aka Mamomo & Dj Ramos. Y el domingo actuarán Rumba de Zona, Código Rock Band y Claquera. El certamen abrirá puertas el viernes a las 19.00 horas y también habrá animación con Els esbojarrats cervesers de Sac Espectacles y habrá un espacio infantil.