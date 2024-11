Eduard Cortés, acusado de acoso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La fotógrafa y directora Silvia Grav ha acusado al cineasta Eduard Cortés, director de Merlí, La vida de nadie y Ni una más, de haberla acosado a través de las redes durante años: “Este señor se pasó años haciéndome grooming (acoso sexual a menores) cuando yo tenía 19 y él 55 (todavía tengo las conversaciones), prometiéndome ayudarme profesionalmente y aquí sigue dirigiendo películas y series en España”, escribió en su cuenta de Instagram.

A partir de ahí, Grav recogió los mensajes de otras mujeres que narran situaciones similares: “A mí me hizo lo mismo (...) me entró con lo mismo, hacerme un casting.. las conversaciones acaban siendo sexuales”, escribió una persona que quiso mantener el anonimato.“Tuve algo de intuición y nunca quedé en persona aunque insistió. Estoy 1000% segura de que no soy la única, cuatro años intentando aproximaciones sexuales continuas son un patrón, no un caso aislado”, escribió en sus redes Grav, que animó a quien haya pasado por lo mismo a escribirla.La Junta de la Acadèmia del Cine Català activará la comisión de abordaje prevista en estos casos para determinar las medidas a tomar ya que Cortés es miembro de la entidad.Los responsables de la academia decidieron poner al servicio de las víctimas a su equipo de atención especializada en abusos en el sector audiovisual, que es estrictamente confidencial, a través del teléfono 648526848 y el correo abusos@academiadelcinema.cat.

Un director cuya fama se asienta en ‘Merlí’ y en ‘Ni una más’

■ Las obras cinematográficas que han dado fama al director barcelonés tienen en unos casos una clara componente educativa, caso de la serie Merlí, que gira en torno a la actividad docente de un profesor de instituto y a su intervención en los conflictos que van surgiendo entre sus alumnos, y en otro se centran en una temática vinculada a la igualdad, caso de la película Ni una más, sobre la espiral de culpabilización en la que se ve envuelta una muchacha de 17 años con la investigación que se abre tras denunciar que ha sido víctima de una agresión sexual en su instituto.