Eduard Cortés, acusat d'assetjament

La fotògrafa i directora Silvia Grav ha acusat el cineasta Eduard Cortés, director de Merlí, La vida de nadie i Ni una más, d’haver-la assetjat a través de les xarxes durant anys: “Aquest senyor es va passar anys fent-me grooming [assetjament sexual a menors] quan jo en tenia 19 i ell 55 (encara tinc les converses), prometent-me ajudar-me professionalment i aquí continua dirigint pel·lícules i sèries a Espanya”, va escriure en el seu compte d’Instagram.

A partir d’allà, Grav va recollir els missatges d’altres dones que narren situacions similars: “A mi em va fer el mateix (...), em va entrar amb el mateix, fer-me un càsting.. les converses acaben sent sexuals”, va escriure una persona que va voler mantenir l’anonimat. “Vaig tenir una mica d’intuïció i mai vaig quedar-hi en persona encara que va insistir-hi. Estic al 100% segura que no soc l’única, quatre anys intentant aproximacions sexuals contínues són un patró, no un cas aïllat”, va escriure a les seues xarxes Grav, que va animar qui hagi passat pel mateix a escriure-la. La Junta de l’Acadèmia del Cine Català activarà la comissió d’abordatge prevista en aquests casos per determinar les mesures a prendre ja que Cortés és membre de l’entitat. Els responsables de l’acadèmia van decidir posar al servei de les víctimes el seu equip d’atenció especialitzada en abusos en el sector audiovisual, que és estrictament confidencial, a través del telèfon 648526848 i el correu abusos@academiadelcinema.cat.

Un director famós per ‘Merlí’ i ‘Ni una más’

■ Les obres cinematogràfiques que han donat fama al director barceloní tenen en uns casos un clar component educatiu, cas de la sèrie Merlí, que gira al voltant de l’activitat docent d’un professor d’institut i a la seua intervenció en els conflictes que van sorgint entre els seus alumnes, i en un altre se centren en una temàtica vinculada a la igualtat, cas de la pel·lícula Ni una más, sobre l’espiral de culpabilització en la qual es veu embolicada una noia de 17 anys amb la investigació que s’obre després de denunciar que ha estat víctima d’una agressió sexual a l’institut.