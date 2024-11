Pruebas gratuitas para detectar diabetes en Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Voluntarios de la Associació de Diabetis de Catalunya de la delegación de Lleida salieron ayer a la calle con mesas informativas en diferentes puntos de la ciudad con motivo del Día Mundial de esta patología, en la que alumnos de Auxiliar de Enfermería de Ilerna hicieron pruebas gratuitas de glucemia a las personas que se ofrecían voluntarias. Desde la asociación alertan de que todavía hay mucha gente que no sabe que es diabética, ya que las analíticas rutinarias de sangre que se suelen hacer no lo detectan. Un estudio internacional, liderado por investigadores del Imperial College de Londres, muestra que el número de adultos con diabetes tipo 1 o tipo 2 en el mundo ha superado los 800 millones, más de cuatro veces más que en 1990; de los que 445 millones de 30 años o más con (59%) no recibieron tratamiento en 2022.

Entretanto, la sala de actos del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida acogió ayer la jornada Diabetis, Nutrició i Endocrinologia des de les Terres de Lleida. El objetivo es seguir siendo el punto de referencia en el que reunir, en torno a la especialidad a los profesionales de Atención Primaria y hospitales leridanos. Albert Lecube, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Arnau, afirmó que “la jornada sirve como herramienta de actualización anual de conocimientos” entre los diferentes profesionales.