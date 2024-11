Cata del concurso de la DO Costers del Segre con una veintena de sumillers

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El aula taller de la Seu Vella acogió ayer la cata del jurado formado por una veintena de sumillers para el concurso de la DO Costers del Segre. Entre ellos se encontraba Toni Albiol, que en 2023 fue el Millor Sommelier de Catalunya y el tercero de España. Cerca de 140 vinos se presentan en la tercera edición de estos premios que organiza el consejo regulador de la DO con el apoyo del Patronato de Promoción Económica de la diputación de Lleida y la coordinación técnica de los Premis Vinari. El concurso premiará primero, segundo y tercer clasificados en las categorías Blancos Jóvenes, Blancos Crianza, Rosados, Tintos Jóvenes, Tintos Crianza y Espumosos. También se distinguirá el mejor monovarietal macabeo, y la referencia con mejor puntuación de todas las categorías como el Mejor Vino DO Costers del Segre. Asimismo, se reconocerá a la persona o entidad que haya destacado por sus valores de sostenibilidad y respecto medioambiental. Los premios se darán a conocer en un acto en la Seu Vella el próximo 2 de diciembre, a partir de las 18.30 horas.