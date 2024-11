Noves paraules al diccionari català: batucada, pàdel, criptogínia, gintònic o kebab

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

La Secció Filològica de l'Institut Català d'Estudis Catalans ha actualitzat el Diccionari de la llengua catalana incorporant un total de 376 novetats el 2024, concretament 87 articles nous i 289 modificacions o ampliacions. Entre les paraules afegides hi ha autocaravana, batucada, blíster, càtering, criptogínia, datàfon, esnifar, gintònic, gorro, kebab, led, mediàtic, mono, pàdel, paparazzi, porexpan, tiramisú, xapata o xistorra. D'altra banda, per a aconseguir que tots els parlants se sentin representats en l'estàndard i, així, continuar reforçant la unitat de la llengua, s'inclouen variants territorials – algunes de gran abast geogràfic – com bresquiller, forfoll, lleute, pataca, giratori, juguera, clòtxina, anou, llucet o renyó.

Tal com explica Magí Camps, membre de la Secció Filològica, en declaracions a l'ACN, hi ha un seguit de paraules que ja hi eren i que han guanyat més significats. D'altra banda, d'altres no hi eren, però sí que existien i a partir d'avui també estan incloses en el Diccionari. Un exemple és criptogínia, que tot i ser d'una terminologia específica, s'ha considerat que havia d'entrar perquè reflexa "un fenomen denunciable", que és l'ocultació de les dones al llarg de la història.

Una altra paraula que s'incorpora és batucada, un terme "consolidat" que entra acompanyat de tots els seus sentits: "el de grup de persones que toquen, el de la música i el de l'actuació". Camps recorda que per entrar al Diccionari les paraules han de complir certs requisits, com per exemple sumar diversos anys de funcionament, i també projectar un futur en què es continuïn fent servir.

En aquest sentit, reconeix que el seu ritme no és "la immediatesa" i que ja hi ha altres eines pensades per incorporar totes les paraules que s'estan fent servir. "La llengua evoluciona", subratlla Camps, "i per això intentem estar al dia al màxim possible, no sempre ho aconseguim, però mirem d'introduir cada vegada més paraules per poder donar resposta a les necessitats lingüístiques de la societat".

Una extensa feina de modificació i ampliació

Durant aquest any també s'han ampliat o modificat 289 articles. Les modificacions inclouen addicions, esmenes i supressions que poden afectar qualsevol informació de l'entrada del diccionari. Per exemple, la definició d'ecològic, que s'ha ampliat per a recollir un nou significat i modificar-ne dos d'existents. De l'àmbit tecnològic, a l'entrada clicar s'hi afegeix la versió tàctil, mentre que el verb descarregar incorpora l'accepció baixar un vídeo o una imatge. També s'amplia la definició de vibrador, que incorpora la definició de l'aparell de moviment usat per a l'estimulació sexual.

A fi d'harmonitzar totes les obres normatives, s'han actualitzat les entrades dels verbs telefonar i trucar, que el Diccionari encara no recollia amb valor transitiu. Com a conseqüència, s'han revisat altres verbs de la mateixa família com picar i cridar. Uns altres articles que es modifiquen són malla i mundial, amb nous significats, D'altra banda, s'amplia la definició de maridar per incorporar el significat que es refereix a combinar de forma harmònica beguda i menjar.

També ha canviat la definició de cònjuge i l'entrada manter ha guanyat una nova accepció. Pel que fa als adjectius, diàfan s'aplica també a un espai arquitectònic i incombustible incorpora el significat que no defalleix. En locucions, s'incorporen fer la cosa, per defecte o venir al cas.

La segona edició del Diccionari de la llengua catalana, que és l'obra de referència normativa pel que fa al lèxic de la llengua catalana, es va publicar el 2007. Des de llavors ha estat objecte de modificacions periòdiques, que s'han anat aplicant a la versió en línia. Des del 2020 aquestes revisions es fan dues vegades a l'any. Aquest 2024, el mes de juny s'hi van incorporar 216 novetats, i al novembre 160 més.