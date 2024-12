El Gobierno celebrará la “España de la Libertad”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Gobierno conmemorará en 2025 la democracia nacida tras morir el dictador Francisco Franco con más de cien eventos que se celebrarán en todo el Estadp bajo el epígrafe ‘España en Libertad’. Se harán coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador el próximo año, la lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, respondió que Sánchez “ha enloquecido” y que no se sumarán a ningún de estos actos. Sánchez hizo este anuncio durante la celebración del “Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura” , que no pudo celebrarse el pasado 31 de octubre tras la tragedia de la dana en el País Valencià. Los poetas Miguel Hernández y Vicente Aleixandre, la filósofa María Zambrano, el escritor Blas Infante o el cantante Miguel de Molina fueron algunos de los homenajeados. Sánchez prometió poner límites a las leyes autonómicas de concordia que no respeten la Ley de Memoria Democrática.

Ayer la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, anunció la retirada del proyecto de presupuestos para 2025 tras romper negociaciones con Vox y pactó con la izquierda mantener la Ley de Memoria Democrática. Mientras, el Govern aprobó ayer el proyecto de la ley de memoria.