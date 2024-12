Los turrones tradicionales son las estrellas gastronómicas de estas fechas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los torronaires de Agramunt afirman que la campaña de Navidad está yendo bien. En el caso de Torrons Vicens, la firma está creciendo un 8% en volumen y dos puntos más en valor respecto a la pasada campaña. En cuanto a los precios, Àngel Velasco, propietario de Torrons Vicens, explica que “el de los turrones tradicionales sin chocolate se ha mantenido y los que llevan chocolate han aumentado un 4 y un 5% por el incremento del precio del cacao que en cada tableta supone medio euro más”.

Según Velasco, “las diferentes novedades con reconocidos chefs nos están funcionando muy bien y han hecho que la campaña se adelante unos meses, aunque para estos días de Navidad los clientes apuestan más por los turrones tradicionales”.

El 10% de la comida que se prepara en Navidad se acaba desperdiciando

La compra de alimentos se dispara en estas fechas y suele ser de manera poco moderada. Según una encuesta elaborada por Too Good To Go, una app que lucha contra el desperdicio de alimentos en el mundo, 3 de cada 10 españoles desperdician al menos un 10 % de los alimentos que adquieren para las comidas festivas de este mes.

El estudio apunta que el desaprovechamiento supera los 28 euros por persona. Los dulces navideños lideran el ranking, ya que el 40% de los encuestados confesaron haber tirado a la basura este tipo de alimento. Por otro lado, el 32% indica que lo que más se queda sin consumir es la carne. Solo un 18% identifica el pescado y las salsas como excedente. Entretanto, un 33% atribuye el desperdicio a “comprar más comida de la necesaria”, y un 32% culpa a “cocinar más cantidad de la habitual”.