El Vinyer: el secret dels vins elegants i frescos del Pallars

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

A poc a poc i bona lletra, La finca principal de la família Carmona Bardella, situada al terme de Fígols (Tremp), està plantada amb Merlot, una varietat d'origen francès molt consolidada en el mercat internacional.

Tastar els vins que elabora l'Eva Carmona al Vinyer és fer un curs accelerat de com una mateixa varietat es pot treballar de diferents maneres fins a aconseguir crear vins amb caràcters molt diferents els uns dels altres. El plantejament sempre ha sigut créixer de manera sostinguda i poder assumir el control de tot el procés. Fan poca producció i posen en pràctica coneixements, intuïció i molta passió.

Ara fa deu anys van començar a produir les primeres ampolles i avui en dia elaboren quatre vins: dos negres, un rosat i un blanc. El Merlot és la varietat insígnia del celler i amb aquest raïm fan tres propostes monovarietals.

Zona pallars - DRINKINMODERATION

Tres expressions diferents del Merlot

El Turitela negre és jove i actualment no passa per bota. És elegant i té un color robí vibrant. L'alçada en què es conreen les vinyes aporta un punt d'acidesa que dona frescor i allarga el seu pas per la boca.

El Nummulit el treballen amb una maceració amb les pells més llarga, un pas per bota de roure durant un any i no el comercialitzen fins després de mig any en ampolla. Això els permet aconseguir un vi amb més cos i estructura.

El rosat també és un Merlot 100%, amb el qual busquen un punt d'acidesa més acusat i una fermentació separada, una part en bota i una altra en acer inoxidable.

Dels mateixos ceps, doncs, Eva Carmona aconsegueix oferir-nos tres vins molt diferents. El punt de llum al catàleg el dona l'Espurlent, un Macabeu amb aromes de fruita blanca i bona acidesa gràcies al contrast tèrmic entre el dia i la nit durant l'època de maduració.

Zona pallars - DRINKINMODERATION

Un celler nascut per vocació i arrelament al Pallars

El Vinyer va començar gairebé com una necessitat. L'Eva Carmona se'n va anar a estudiar a Barcelona amb la recança de tornar algun dia al Pallars. Després de decebre's amb la carrera d'Arquitectura, va pensar que l'enginyera agrícola seria la millor opció per trobar feina a casa.

A poc a poc es va involucrar en el món de l'enologia, i aprofitant que a casa havien plantat Merlot per proveir Torres, va decidir provar sort. Tant els noms com les etiquetes dels vins del Vinyer són homenatges a la terra. Nummulit i Turritela, uns caragols marins fòssils molt habituals a la zona on conreen les vinyes, demostren la important identificació amb el territori que transmeten a la imatge dels seus vins.

Zona pallars - DRINKINMODERATION

Un autèntic celler de proximitat i km0

Avui dia el Vinyer és realment un celler de proximitat. La major part de la producció que elaboren es queda al Pallars i la resta la venen a les comarques de Lleida. Han rebut ofertes per expandir-se cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, però de moment prefereixen consolidar-se en cada passa que fan.

Aquest esperit de quilòmetre zero els permet tenir un control absolut de tot el procés, des de la vinya fins a la comercialització. Una aposta per la qualitat i la singularitat dels vins d'altura del Prepirineu pallarès.

El celler El Vinyer, liderat per l'enòloga Eva Carmona, elabora vins únics i elegants a partir de la varietat Merlot conreada a la finca familiar de Fígols, al Pallars. Amb tres expressions diferents del mateix raïm i un blanc de Macabeu, aquest petit celler aposta per la qualitat, la proximitat i l'arrelament al territori pirinenc.