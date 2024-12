Un reto que da muchas vueltas

Publicado por L. BERENGUER Verificado por Creado: Actualizado:

Una voltereta hacia atrás más cada día, durante un año entero. Ese es el reto que se propuso el joven de Balàfia Pol Lorenzo, de 17 años, con una gran pasión por el parkour, una actividad física basada en la capacidad motriz. El pasado 1 de enero dio inicio a este desafío e hizo tan solo un backflip (voltereta hacia atrás).

Desde entonces, ha cumplido religiosamente con su propósito día tras día. De esta manera, ayer, jornada 359 del año, ejecutó 359 volteretas. Para documentar sus hazañas, Pol se graba a sí mismo con su teléfono móvil y un trípode desde una ubicación diferente en cada vídeo, que publica en sus redes sociales (@_flipol_07).

#backflip #superación #esfuerzo #motivación #constancia ♬ som original - Shelby Company @flipol_07 Día 359/366 del reto de backflips: Energía renovada Hoy el reto ha dado un giro muy positivo. Después de la dificultad que enfrenté ayer, donde tardé una hora y media en completar los backflips, hoy ha sido mucho más fluido. Realicé el desafío en la Calle Mayor de Lleida, específicamente en la Plaza Paería, un lugar lleno de vida y energía. La presencia de mucha gente, incluyendo conocidos que no paraban de animarme, fue clave para mantenerme motivado. Esa energía del público me ayudó a recortar media hora respecto a ayer, completando el reto en tan solo una hora. Cada salto se sintió más ligero, y la conexión con el ambiente hizo que fuera una experiencia realmente especial. Ahora quedan solo 7 días para completar el año. Cada vez estoy más cerca de alcanzar esta meta que parecía imposible al principio. Espero que os guste el vídeo y que sigáis acompañándome en este tramo final. Nos vemos mañana con el día 360. ¡Seguimos sumando! #reto

Ayer fue el turno de la plaza de la Paeria de Lleida, pero también ha grabado en la avenida Blondel, en la pasarela de plaza Sant Joan o incluso en la plaza del ayuntamiento de Barcelona. Tras casi un año de dedicación, el joven ha conseguido realizar cinco backflips en solo un minuto. “En una hora, puedo alcanzar las 300”, asegura Pol. “Actualmente suelo invertir alrededor de una hora y diez minutos para llegar a la cifra del día”, apunta, una marca que ha aumentado forzosamente con el paso de las semanas. “Por suerte, nunca me he lesionado”, explica, y añade: “alguna vez he aterrizado mal y he tenido que variar mi técnica para amortiguar los golpes”.

El próximo 31 de diciembre, día en el que deberá realizar 366 volteretas, habrá sumado un total de 67.161 a lo largo de 2024. Pol comenzó a entrenar parkour en el gimnasio Parkour Indoor del barrio de la Bordeta hace cinco años. Ahora, ejerce como instructor en el centro, mientras estudia 2º de Bachillerato en el Institut Manuel de Montsuar. Pese a las exigencias de sus estudios, Pol asegura que ha podido encontrar tiempo para dedicarse al reto, incluso en épocas de exámenes trimestrales. “He aprendido a ser constante y a tener disciplina”, afirma.