Web contra la violencia infantil

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La conselleria de Derechos Sociales e Inclusión ha puesto en marcha la página web Totok.cat para facilitar que niños y adolescentes comuniquen situaciones de malos tratos y violencia. La nueva herramienta amplía el teléfono Infància Respon (116 111) con la incorporación de un chat en línea y una cuenta de WhatsApp, canales que más usan los jóvenes. De hecho, las llamadas de menores no llegan no al 7%. La web se estructura en cinco espacios, según la edad y el perfil del usuario, con lenguaje adaptado. También incluye una sección de recursos y artículos vinculados a esta temática para aflorar situaciones de riesgo, guiar a los menores, orientar sobre cómo detectar y ser un espacio para consultas anónimas. Igual que el teléfono Infància Respon, Tot OK? es un servicio público, confidencial y gratuito que opera las 24 horas del día durante todo el año.

En 2024, este teléfono recibió 11.028 llamadas, de las que el 2,61% (288) procedían de las comarcas leridanas. En 2023, más de la mitad de los contactos los hicieron profesionales y el resto, ciudadanos ya que solo el 6,7% fueron llamadas de niños o adolescentes. Las problemáticas que se abordan en el servicio incluyen el maltrato físico y psicológico, la negligencia, el abuso sexual, el acoso escolar o el ciberacoso, entre otros.Un equipo multidisciplinar valora los casos y activa, si es necesario, a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

Uno de cada 4 adolescentes dice haber sufrido violencia familiar

■ Uno de cada cuatro adolescentes de 14 a 17 años afirma haber sufrido violencia de algún tipo en el último año, según un estudio de la Universitat de Barcelona, que muestra por primera vez en España la prevalencia de la violencia dentro del ámbito familiar. Según el estudio, el tipo de violencia más frecuente hacia los adolescentes por parte de sus progenitores o figuras cuidadoras es la psicológica, que aseguran haber sufrido cerca de 2 de cada 10 chicos y chicas; seguida por la física. En el caso de las chicas, presentan el doble de riesgo de sufrir violencia directa.