Web contra la violència infantil

La conselleria de Drets Socials i Inclusió ha posat en marxa la pàgina web Totok.cat per facilitar que nens i adolescents comuniquin situacions de maltractaments i violència. La nova eina amplia el telèfon Infància Respon (116 111) amb la incorporació d’un xat en línia i un compte de WhatsApp, canals que més utilitzen els joves. De fet, les trucades de menors no arriben ni al 7%. El web s’estructura en cinc espais, segons l’edat i el perfil de l’usuari, amb llenguatge adaptat. També inclou una secció de recursos i articles vinculats a aquesta temàtica per aflorar situacions de risc, guiar els menors, orientar sobre com detectar i ser un espai per a consultes anònimes. Igual que el telèfon Infància Respon, Tot OK? és un servei públic, confidencial i gratuït que opera les 24 hores del dia durant tot l’any.

El 2024, aquest telèfon va rebre 11.028 trucades, de les quals el 2,61% (288) procedien de les comarques lleidatanes. El 2023, més de la meitat dels contactes els van fer professionals i la resta, ciutadans, ja que només el 6,7 per cent van ser trucades de nens o adolescents. Les problemàtiques que s’aborden en aquest servei inclouen el maltractament físic i psicològic, la negligència, l’abús sexual, l’assetjament escolar o el ciberassetjament, entre altres. Per la seua banda, un equip multidisciplinari valora els casos i activa, si és necessari, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Un de cada quatre adolescents diu haver patit violència familiar

■ Un de cada quatre adolescents de 14 a 17 anys afirma haver patit violència d’algun tipus l’últim any, segons un estudi de la Universitat de Barcelona, que mostra per primera vegada a Espanya la prevalença de la violència dins de l’àmbit familiar. Segons l’estudi, el tipus de violència més freqüent cap als adolescents per part dels seus progenitors o figures cuidadores és el psicològic, que asseguren haver patit prop de dos de cada deu nois i noies; seguida per la física. En el cas de les noies, presenten el doble de risc de patir violència directa.