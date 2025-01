Lleida recuerda el Holocausto

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida se sumó ayer al homenaje a las víctimas de los campos de concentración y exterminio nazis. En el acto de conmemoración del Día Internacional del Holocausto y de prevención de crímenes contra la Humanidad, celebrado ante el monumento ubicado en la calle Jaume II, los participantes animaron a no olvidar esta barbarie. La representante del Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica del Centre Excursionista de Lleida, Montse Solé, hizo un llamamiento a luchar contra el olvido para combatir el resurgimiento de los grupos de extrema derecha y neofascistas, igual que hizo el delegado de Amical en Aragón y representante en el Comitè Internacional de Mauthausen, Josep San Martín. “La memoria del horror de los campos nazis no es solo un recuerdo del pasado, sino una advertencia para el futuro. Es nuestra responsabilidad defender una sociedad basada en la paz, la tolerancia y los derechos humanos”, subrayó. También el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destacó la trascendencia de mantener la memoria “para evitar caer en los mismos errores”. “Esta es una de las misiones más importantes que tengo como alcalde y que tenemos los miembros del gobierno”, indicó, y puso de manifiesto que el grupo municipal de Vox no estuvo presente en el acto. “Lo quiero denunciar como alcalde”, señaló. Asimismo, reivindicó el papel de los jóvenes a la hora de difundir “la cultura de la paz y los valores de la democracia y de la convivencia.

Al acto asistieron también representantes de la comunidad gitana, de presos republicanos, de la asociación Colors de Ponent y alumnos de Bachillerato. Los participantes depositaron flores ante el monumento, se encendieron velas y se leyeron en alto los nombres de todos los leridanos que fueron deportados.

Avances para el centro de interpretación de la Guerra Civil

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, aprovechó la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto para anunciar públicamente que el anteproyecto del Centro interpretación de la Guerra Civil en Lleida estará listo “pronto”. Larrosa afirmó que el objetivo es poder “analizar y trabajar” este proyecto, para avanzar a la hora de materializarlo. Varias entidades, como por ejemplo la Plataforma Lleida 1936, el grupo de memoria histórica del Centre Excursionista de Lleida o el Centre d’Estudis del Segrià, llevan tiempo reclamando al ayuntamiento la creación de este centro en la ciudad de Lleida.