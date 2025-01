Lleida recorda l'Holocaust

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Lleida es va sumar ahir a l’homenatge a les víctimes dels camps de concentració i extermini nazis. En l’acte de commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust i de prevenció de crims contra la Humanitat, celebrat davant del monument ubicat al carrer Jaume II, els participants van animar a no oblidar aquesta barbàrie. La representant del Grup de Recuperació de la Memòria Històrica del Centre Excursionista de Lleida, Montse Solé, va fer una crida a lluitar contra l’oblit per combatre el ressorgiment dels grups d’extrema dreta i neofeixistes, igual que va fer el delegat d’Amical a Aragó i representant al Comitè Internacional de Mauthausen, Josep San Martín. “La memòria de l’horror dels camps nazis no és només un record del passat, sinó una advertència per al futur. És la nostra responsabilitat defensar una societat basada en la pau, la tolerància i els drets humans”, va subratllar. També l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va destacar la transcendència de mantenir la memòria “per evitar caure en els mateixos errors”. “Aquesta és una de les missions més importants que tinc com a alcalde i que tenim els membres del govern”, va indicar, i va posar de manifest que el grup municipal de Vox no va estar present en l’acte. “Ho vull denunciar com a alcalde”, va assenyalar. Així mateix, va reivindicar el paper dels joves a l’hora de difondre “la cultura de la pau i els valors de la democràcia i de la convivència”.

A l’acte van assistir també representants de la comunitat gitana, de presos republicans, de l’associació Colors de Ponent i alumnes de Batxillerat. Els participants van dipositar flors davant del monument, es van encendre espelmes i es van llegir en alt els noms de tots els lleidatans que van ser deportats.

Avenços per al centre d’interpretació de la Guerra Civil

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va aprofitar la commemoració del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust per anunciar públicament que l’avantprojecte del Centre d’interpretació de la Guerra Civil a Lleida estarà a punt “aviat”. Larrosa va afirmar que l’objectiu és poder “analitzar i treballar” aquest projecte, per avançar a l’hora de materialitzar-lo. Diverses entitats, com per exemple la Plataforma Lleida 1936, fa temps que el grup de memòria històrica del Centre Excursionista de Lleida o el Centre d’Estudis del Segrià reclama a l’ajuntament la creació d’aquest centre a la ciutat de Lleida.